Tire as principais dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 no ES

Sim, você deve tomar a vacina mesmo que a eficácia dela não seja de 100%, até porque nenhuma vacina, contra nenhuma doença, tem eficácia de 100%. As duas vacinas que foram aprovadas pela Anvisa contra a Covid-19 no Brasil são seguras e esse é um fator essencial. O sistema imunológico vai ser ativado por qualquer uma delas. No caso da Coronavac, a eficácia é de 50,38%. Isso significa que uma pessoa vacinada e exposta ao vírus tem metade das chances de se infectar com o coronavírus do que alguém que não está vacinado. Especialistas apontam que é melhor se proteger uma vacina menos eficaz do que esperar mais tempo por uma com mais eficácia e ficar exposto ao vírus. Além da eficácia global de 50,38%, a Coronavac também apresentou resultado positivo em 78% dos casos para evitar hospitalizações.