José Firmino, de 93 anos, foi o primeiro a ser vacinado em Vitória Crédito: Fernando Madeira

município de Vitória iniciou na manhã desta terça-feira (19), a vacinação contra a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus . A campanha de imunização teve início na Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada, o Asilo dos Idosos, que fica na Ilha de Monte Belo.

José Firmino, de 93 anos foi a primeira pessoa a receber a vacina contra a Covid-19, na Capital, e entrou para a história. Ele disse que está feliz por receber a primeira dose do imunizante. "Estou me sentindo bem, estou feliz. Doer, doeu um pouco. Mas estou feliz".

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Vitória começa vacinação contra a Covid em idosos de asilo

Além de Firmino, também foram vacinados Maria dos Anjos, de 95 anos, e os cuidadores de idosos Márcia Regina dos Santos, de 55 e Cauê Luiz, 25.

Inicialmente, Vitória recebeu 4.769 doses do imunizante. De acordo com o município, cerca de 600 vacinas serão destinadas para instituições de longa permanência - idosos e funcionários. O restante será aplicado em profissionais da área da Saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. A previsão é de que a primeira fase da vacinação seja concluída na próxima sexta-feira (22).

"A vacinação é a esperança. Passamos por um ano que foi um desafio e a vacina vem nos confortar. É um avanço da medicina, é o nosso recurso de bloqueio de doenças contagiosas e estamos muito satisfeitos que chegamos até aqui", explicou a secretária de Saúde de Vitória, Thais Cohen.

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