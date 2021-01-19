O município de Vitória iniciou na manhã desta terça-feira (19), a vacinação contra a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. A campanha de imunização teve início na Sociedade de Assistência à Velhice Desamparada, o Asilo dos Idosos, que fica na Ilha de Monte Belo.
José Firmino, de 93 anos foi a primeira pessoa a receber a vacina contra a Covid-19, na Capital, e entrou para a história. Ele disse que está feliz por receber a primeira dose do imunizante. "Estou me sentindo bem, estou feliz. Doer, doeu um pouco. Mas estou feliz".
Prefeitura de Vitória começa vacinação contra a Covid em idosos de asilo
Além de Firmino, também foram vacinados Maria dos Anjos, de 95 anos, e os cuidadores de idosos Márcia Regina dos Santos, de 55 e Cauê Luiz, 25.
Inicialmente, Vitória recebeu 4.769 doses do imunizante. De acordo com o município, cerca de 600 vacinas serão destinadas para instituições de longa permanência - idosos e funcionários. O restante será aplicado em profissionais da área da Saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. A previsão é de que a primeira fase da vacinação seja concluída na próxima sexta-feira (22).
"A vacinação é a esperança. Passamos por um ano que foi um desafio e a vacina vem nos confortar. É um avanço da medicina, é o nosso recurso de bloqueio de doenças contagiosas e estamos muito satisfeitos que chegamos até aqui", explicou a secretária de Saúde de Vitória, Thais Cohen.
INÍCIO NO ES
A vacinação teve início logo após a prefeitura receber as 4.769 doses do imunizante enviadas pela Secretária de Estado de Saúde (Sesa). O primeiro lote com a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, chegou ao Espírito Santo na segunda-feira (18). Ele foi transportado por um avião da Azul Linhas Aéreas, que pousou por volta das 18h20 no Aeroporto de Vitória.
No mesmo dia, foi dado o pontapé inicial à campanha de vacinação no Estado, no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde seis profissionais da Saúde foram vacinados.
Fazem parte desse primeiro grupo beneficiado pela vacinação 42.273 profissionais da área da Saúde, 2.793 indígenas, 2.970 idosos em lares de longa permanência e 210 pessoas com deficiência institucionalizadas. Todos receberão duas doses da vacina.