Uso de luvas para aplicar vacina contra a Covid-19 não é obrigatório

Mãos devem ser lavadas ou higienizadas com álcool em gel 70% a cada atendimento feito durante a vacinação contra a Covid-19

A exceção acontece "nas situações em que há risco de o vacinador entrar em contato com secreções potencialmente infectadas ou em casos em que o profissional tenha lesões abertas nas mãos, a fim de evitar contaminação, tanto do imunobiológico (vacina), quanto do usuário (vacinado)", explica a nota.

Diferentemente das luvas, há outros Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que têm o uso recomendado. As máscaras, por exemplo, são obrigatórias tanto para os profissionais de saúde, quanto para quem vai receber a vacina, com raras exceções vinculadas a pessoas com deficiência ou com idade avançada e saúde debilitada.