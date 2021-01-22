ES terá "vacinômetro" para informar quantas vacinas foram aplicadas

De acordo com Reblin, no momento, o registro dos vacinados tem sido feito manualmente e, em seguida, levado para para uma planilha onde é feito o acompanhamento dos números. Contudo, isso irá mudar. “Ainda esta semana, no dia de hoje (22), ou no máximo segunda-feira (25), essa informação estará muito mais atualizada para que todas as pessoas possam acompanhar em cada cidade, quais as pessoas de cada grupo de risco já tomaram a vacina”, explicou.