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Pandemia

ES terá "vacinômetro" para informar quantas vacinas foram aplicadas

Dados serão detalhados por cidade, segundo informou subsecretário Luiz Carlos Reblin. Na primeira fase de imunização 48 mil pessoas devem ser vacinadas
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

22 jan 2021 às 15:58

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 15:58

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, disse, em entrevista à TV Gazeta, na manhã desta sexta-feira (22), que a população capixaba vai poder acompanhar como está o registro dos vacinados contra a Covid-19 em cada cidade do Espírito Santo
De acordo com Reblin, no momento, o registro dos vacinados tem sido feito manualmente e, em seguida, levado para para uma planilha onde é feito o acompanhamento dos números. Contudo, isso irá mudar. “Ainda esta semana, no dia de hoje (22), ou no máximo segunda-feira (25), essa informação estará muito mais atualizada para que todas as pessoas possam acompanhar em cada cidade, quais as pessoas de cada grupo de risco já tomaram a vacina”, explicou.
Esta semana, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também se pronunciou sobre o assunto. Segundo ele, uma espécie de “vacinômetro” com o número de pessoas vacinadas no Estado fará parte do Painel da Covid-19.

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"O Painel Covid será atualizado com o número de vacinados. O governo federal tem um sistema de lançamento, e o gestor municipal precisa lançar o nome e os dados da pessoa que recebe a vacina. Existe a plataforma, um sistema. Mas colocaremos isso no nosso Painel Covid, atualizado pela Sesa", afirmou Casagrande.
No entanto, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) comunicou que ainda não há definição sobre como e quando será apresentado o registro com a informação dos vacinados.
Até as 15h da tarde desta quinta-feira (21), mais de cinco mil pessoas foram vacinadas contra o novo coronavírus. O subsecretário de Vigilância em Saúde informou que a expectativa é vacinar 48 mil pessoas na primeira fase da imunização. 
Com informações da TV Gazeta.

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