ES terá "vacinômetro" para informar quantas vacinas foram aplicadas

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, disse, em entrevista à TV Gazeta, na manhã desta sexta-feira (22), que a população capixaba vai poder acompanhar como está o registro dos vacinados contra a Covid-19 em cada cidade do Espírito Santo.
De acordo com Reblin, no momento, o registro dos vacinados tem sido feito manualmente e, em seguida, levado para para uma planilha onde é feito o acompanhamento dos números. Contudo, isso irá mudar. “Ainda esta semana, no dia de hoje (22), ou no máximo segunda-feira (25), essa informação estará muito mais atualizada para que todas as pessoas possam acompanhar em cada cidade, quais as pessoas de cada grupo de risco já tomaram a vacina”, explicou.
Esta semana, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também se pronunciou sobre o assunto. Segundo ele, uma espécie de “vacinômetro” com o número de pessoas vacinadas no Estado fará parte do Painel da Covid-19.
"O Painel Covid será atualizado com o número de vacinados. O governo federal tem um sistema de lançamento, e o gestor municipal precisa lançar o nome e os dados da pessoa que recebe a vacina. Existe a plataforma, um sistema. Mas colocaremos isso no nosso Painel Covid, atualizado pela Sesa", afirmou Casagrande.
No entanto, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) comunicou que ainda não há definição sobre como e quando será apresentado o registro com a informação dos vacinados.
Até as 15h da tarde desta quinta-feira (21), mais de cinco mil pessoas foram vacinadas contra o novo coronavírus. O subsecretário de Vigilância em Saúde informou que a expectativa é vacinar 48 mil pessoas na primeira fase da imunização.
Com informações da TV Gazeta.