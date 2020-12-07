Três médicos do mesmo hospital de cidade do ES morreram de Covid

Os três profissionais trabalhavam no Hospital São Marcos, em Nova Venécia Crédito: Reprodução

Hélio Perroni, que faleceu no início do mês de novembro, aos 68 anos, e Raul Lima, m Trabalhavam ainda no local,, que faleceu no início do mês de novembro, aos 68 anos, e, m édico de apenas 28 anos que morreu no mês de julho. Além do hospital veneciano, os profissionais prestavam serviço em outras unidades.

Segundo o diretor do Hospital São Marcos, Alessandro Aguilera, a morte dos três colegas deixou um sentimento de luto na unidade.

"Eram profissionais queridos e que todos nós tínhamos muito carinho. Lamentamos muito essas mortes" Alessandro Aguilera - Diretor do hospital

Além dos colegas, a morte dos médicos deixou um sentimento de tristeza na cidade capixaba. Nova Venécia é uma cidade pequena, todo mundo se conhece e lamentou também a morte dos nossos profissionais, afirmou Aguileira.

Perguntado sobre os procedimentos de segurança, o diretor disse que o hospital segue todos, mas que a unidade precisa continuar com o trabalho.

Na morte dos três profissionais, o Hospital São Marcos divulgou notas de pesar nas redes sociais. Em cada publicação, centenas de pessoas se manifestaram em solidariedade aos colegas e familiares.

Hospital São Marcos, em Nova Venécia Crédito: Divulgação/ Hospital São Marcos

15 MÉDICOS JÁ MORRERAM DE COVID NO ES

Na luta contra o coronavírus, os profissionais da saúde estão entre os mais expostos à contaminação pela doença. Desde o início da pandemia no Estado, em fevereiro deste ano, pelo menos 15 médicos perderam a batalha contra a doença, segundo dados do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES). (Veja quem são ao fim da matéria)

Por meio de nota, o CRM-ES informou que, independentemente do motivo da morte, o Conselho lamenta profundamente a perda desses profissionais e se solidariza com os familiares e amigos.