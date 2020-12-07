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Tristeza no município

Três médicos do mesmo hospital de cidade do ES morreram de Covid

O Hospital São Marcos, em Nova Venécia, já perdeu três médicos para o novo coronavírus. O mais recente dos casos foi o do ginecologista e obstetra Reinaldo Barbosa Caixeta, que morreu neste domingo (6)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 12:51

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 12:51

Os três profissionais trabalhavam no Hospital São Marcos, em Nova Venécia
Os três profissionais trabalhavam no Hospital São Marcos, em Nova Venécia Crédito: Reprodução
Principal unidade de saúde de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, o Hospital São Marcos já perdeu três médicos para o novo coronavírus durante a pandemia. O mais recente dos casos foi o do ginecologista e obstetra Reinaldo Barbosa Caixeta, que morreu neste domingo (6).
Trabalhavam ainda no local, Hélio Perroni, que faleceu no início do mês de novembro, aos 68 anos, e Raul Lima, médico de apenas 28 anos que morreu no mês de julho. Além do hospital veneciano, os profissionais prestavam serviço em outras unidades.

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Segundo o diretor do Hospital São Marcos, Alessandro Aguilera, a morte dos três colegas deixou um sentimento de luto na unidade. 
"Eram profissionais queridos e que todos nós tínhamos muito carinho. Lamentamos muito essas mortes"
Alessandro Aguilera - Diretor do hospital
Além dos colegas, a morte dos médicos deixou um sentimento de tristeza na cidade capixaba. Nova Venécia é uma cidade pequena, todo mundo se conhece e lamentou também a morte dos nossos profissionais, afirmou Aguileira.
Perguntado sobre os procedimentos de segurança, o diretor disse que o hospital segue todos, mas que a unidade precisa continuar com o trabalho.
Na morte dos três profissionais, o Hospital São Marcos divulgou notas de pesar nas redes sociais. Em cada publicação, centenas de pessoas se manifestaram em solidariedade aos colegas e familiares. 
Hospital São Marcos, em Nova Venécia
Hospital São Marcos, em Nova Venécia Crédito: Divulgação/ Hospital São Marcos

15 MÉDICOS JÁ MORRERAM DE COVID NO ES

Na luta contra o coronavírus, os profissionais da saúde estão entre os mais expostos à contaminação pela doença. Desde o início da pandemia no Estado, em fevereiro deste ano, pelo menos 15 médicos perderam a batalha contra a doença, segundo dados do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES). (Veja quem são ao fim da matéria)
Por meio de nota, o CRM-ES informou que, independentemente do motivo da morte, o Conselho lamenta profundamente a perda desses profissionais e se solidariza com os familiares e amigos.

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ES perde dois médicos para a Covid-19 no mesmo dia

O Estado já registra 4.397 mortes pelo coronavírus e passa de 200 mil casos confirmados, até a tarde deste domingo (6), de acordo com o Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde. Sendo 12 mortes e 1.310 registradas apenas nas últimas 24 horas.

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