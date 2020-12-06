ES perde dois médicos para a Covid-19 no mesmo dia

O Espírito Santo perdeu dois médicos para o novo coronavírus no mesmo dia, totalizando 15 desde o início da pandemia. Iran Guimarães de Azevedo, 72 anos, e Reinaldo Barbosa Caixeta, 63 anos, faleceram na manhã deste domingo (6). Nas redes sociais, amigos, parentes, colegas de trabalho e pessoas atendidas por esses profissionais mostraram seu carinho, homenagem e lamento pela perda.
Dr. Iran trabalhava como clínico geral, ginecologista e obstetra em Domingos Martins. Já Dr. Reinaldo era ginecologista e obstetra em Nova Venécia e Jaguaré. Ambos dedicaram décadas a medicina e ajudaram dezenas de mulheres a darem à luz.
O Estado já registra 4.397 mortes pelo coronavírus e passa de 200 mil casos confirmados, até a tarde deste domingo (6), de acordo com o Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde. Sendo 12 mortes e 1.310 registradas apenas nas últimas 24 horas.
Desde o início da pandemia no Estado, em fevereiro deste ano, pelo menos 15 médicos perderam a batalha contra a doença. (Veja quem são no final da matéria) Esses profissionais estão na linha de frente nesta batalha para salvar vidas. Todos se esforçaram, direta ou indiretamente, para combater o avanço doença e tratar seus pacientes.
Por meio de nota, o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) informou que, independentemente do motivo da morte, o conselho lamenta profundamente a perda desses profissionais e se solidariza com os familiares e amigos.
Victor Guimarães Santanna, postou em sua rede social uma mensagem para o avô Iran: "Vozin vai em paz obrigado por todos ensinamentos da vida isso sempre estará no meu coração, o seu legado será minha força !", escreveu.
Dr. Ivan faleceu na manhã deste domingo (6). Ele estava internado em um hospital particular em Cariacica, na Grande Vitória, e teve complicações por conta de uma pneumonia, provocada pela Covid-19.
Já Ingryd Oliveira Quartezani, também em sua rede social, lembra que Dr. Iran foi quem salvou sua filha e lembra: "Essa é só mais uma prova de que a Covid-19 mata sim e devemos nos cuidar".
Também não faltaram homenagens para o Dr. Reinaldo. O médico estava internado em um hospital de São Mateus, mas, neste domingo, não resistiu.
Rosiane Inácio de Paula, que trabalhou com ele, lembrou do profissionalismo e zelo do médico com pacientes e colegas. "Agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de trabalhar contigo... foram muitos partos, muitos bebês nasceram contigo", escreveu.
Já o Taxista Rogério Marcos Loureiro lembra a perda de mais um amigo para o novo coronavírus.