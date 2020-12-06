Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto na medicina

ES perde dois médicos para a Covid-19 no mesmo dia

Iran Guimarães de Azevedo, 72, e Reinaldo Barbosa Caixeta, 63, faleceram neste domingo (6). Pelo menos 15 médicos capixabas morreram em decorrência da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2020 às 19:41

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 19:41

Reinaldo e Iran, vítimas do novo coronavírus Crédito: Divulgação
Espírito Santo perdeu dois médicos para o novo coronavírus no mesmo dia, totalizando 15 desde o início da pandemia. Iran Guimarães de Azevedo, 72 anos, e Reinaldo Barbosa Caixeta, 63 anos, faleceram na manhã deste domingo (6). Nas redes sociais, amigos, parentes, colegas de trabalho e pessoas atendidas por esses profissionais mostraram seu carinho, homenagem e lamento pela perda.
Dr. Iran trabalhava como clínico geral, ginecologista e obstetra em Domingos Martins. Já Dr. Reinaldo era ginecologista e obstetra em Nova Venécia e Jaguaré. Ambos dedicaram décadas a medicina e ajudaram dezenas de mulheres a darem à luz.

Veja Também

"Não vejo meus pais há 2 meses", diz médica na linha de frente contra a Covid-19

O Estado já registra 4.397 mortes pelo coronavírus e passa de 200 mil casos confirmados, até a tarde deste domingo (6), de acordo com o Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde. Sendo 12 mortes e 1.310 registradas apenas nas últimas 24 horas.
Desde o início da pandemia no Estado, em fevereiro deste ano, pelo menos 15 médicos perderam a batalha contra a doença. (Veja quem são no final da matéria) Esses profissionais estão na linha de frente nesta batalha para salvar vidas. Todos se esforçaram, direta ou indiretamente, para combater o avanço doença e tratar seus pacientes. 
Por meio de nota, o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) informou que, independentemente do motivo da morte, o conselho lamenta profundamente a perda desses profissionais e se solidariza com os familiares e amigos.

Veja Também

Médico de Domingos Martins morre após complicações da Covid-19

Victor Guimarães Santanna, postou em sua rede social uma mensagem para o avô Iran: "Vozin vai em paz obrigado por todos ensinamentos da vida isso sempre estará no meu coração, o seu legado será minha força !", escreveu.

Hoje o céu está em festa. É com o coração sangrando que comunico o falecimento do meu avô e pai Dr Iran Guimarães de...

Publicado por Victor Guimarães Santanna em Domingo, 6 de dezembro de 2020
Dr. Ivan faleceu na manhã deste domingo (6). Ele estava internado em um hospital particular em Cariacica, na Grande Vitória, e teve complicações por conta de uma pneumonia, provocada pela Covid-19.
Já Ingryd Oliveira Quartezani, também em sua rede social, lembra que Dr. Iran foi quem salvou sua filha e lembra: "Essa é só mais uma prova de que a Covid-19 mata sim e devemos nos cuidar".

infelizmente perdemos um grande profissional uma pessoa integra e seria DR. Iran Guimarães de Azevedo foi ele quem...

Publicado por Ingryd Oliveira Quartezani em Domingo, 6 de dezembro de 2020

Veja Também

Médico morre vítima do novo coronavírus no Norte do Espírito Santo

Também não faltaram homenagens para o Dr. Reinaldo. O médico estava internado em um hospital de São Mateus, mas, neste domingo, não resistiu. 
Rosiane Inácio de Paula, que trabalhou com ele, lembrou do profissionalismo e zelo do médico com pacientes e colegas. "Agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de trabalhar contigo... foram muitos partos, muitos bebês nasceram contigo", escreveu.

Dr.Reinaldo Barbosa Caixeta. Médico obstetra que atuava em Jaguaré. Perdemos Mais um amigo vítima do covid. Nem sei...

Publicado por Rosiane Inacio de Paula em Domingo, 6 de dezembro de 2020
Já o Taxista Rogério Marcos Loureiro lembra a perda de mais um amigo para o novo coronavírus.

Muito triste! Meu Amigo Dr Reinaldo Barbosa Caixeta. Médico obstetra que atuava em Jaguaré. Perdemos Mais um amigo vítima do covid.

Publicado por Rogerio Marcos Louredo Taxista em Domingo, 6 de dezembro de 2020

Veja Também

Coronavírus: ES registra 4.397 mortes e passa de 200 mil casos

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Dois médicos morreram por Covid-19 nos últimos dois dias no ES

A médica capixaba que está na linha de frente contra o coronavírus

ES vai credenciar laboratórios particulares e pagar R$ 160 para exames PCR

ES negocia vacina com Pfizer e Moderna, mas ainda aguarda governo federal

Por falta de articulação, Brasil pode ficar para trás na corrida por vacina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados