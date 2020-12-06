ES perde dois médicos para a Covid-19 no mesmo dia

Reinaldo e Iran, vítimas do novo coronavírus Crédito: Divulgação

Dr. Iran trabalhava como clínico geral, ginecologista e obstetra em Domingos Martins. Já Dr. Reinaldo era ginecologista e obstetra em Nova Venécia e Jaguaré. Ambos dedicaram décadas a medicina e ajudaram dezenas de mulheres a darem à luz.

200 mil casos confirmados, até a tarde deste domingo (6), de acordo com o Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde. Sendo 12 mortes e 1.310 registradas apenas nas últimas 24 horas. O Estado já registra 4.397 mortes pelo coronavírus e passa de, até a tarde deste domingo (6), de acordo com o Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde. Sendo 12 mortes e 1.310 registradas apenas nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia no Estado, em fevereiro deste ano, pelo menos 15 médicos perderam a batalha contra a doença. (Veja quem são no final da matéria) Esses profissionais estão na linha de frente nesta batalha para salvar vidas. Todos se esforçaram, direta ou indiretamente, para combater o avanço doença e tratar seus pacientes.

Por meio de nota, o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) informou que, independentemente do motivo da morte, o conselho lamenta profundamente a perda desses profissionais e se solidariza com os familiares e amigos.

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Victor Guimarães Santanna, postou em sua rede social uma mensagem para o avô Iran: "Vozin vai em paz obrigado por todos ensinamentos da vida isso sempre estará no meu coração, o seu legado será minha força !", escreveu.

Hoje o céu está em festa. É com o coração sangrando que comunico o falecimento do meu avô e pai Dr Iran Guimarães de... Publicado por Victor Guimarães Santanna em Domingo, 6 de dezembro de 2020

Dr. Ivan faleceu na manhã deste domingo (6). Ele estava internado em um hospital particular em Cariacica , na Grande Vitória, e teve complicações por conta de uma pneumonia, provocada pela Covid-19.

Já Ingryd Oliveira Quartezani, também em sua rede social, lembra que Dr. Iran foi quem salvou sua filha e lembra: "Essa é só mais uma prova de que a Covid-19 mata sim e devemos nos cuidar".

infelizmente perdemos um grande profissional uma pessoa integra e seria DR. Iran Guimarães de Azevedo foi ele quem... Publicado por Ingryd Oliveira Quartezani em Domingo, 6 de dezembro de 2020

Também não faltaram homenagens para o Dr. Reinaldo. O médico estava internado em um hospital de São Mateus, mas, neste domingo, não resistiu.

Rosiane Inácio de Paula, que trabalhou com ele, lembrou do profissionalismo e zelo do médico com pacientes e colegas. "Agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de trabalhar contigo... foram muitos partos, muitos bebês nasceram contigo", escreveu.

Dr.Reinaldo Barbosa Caixeta. Médico obstetra que atuava em Jaguaré. Perdemos Mais um amigo vítima do covid. Nem sei... Publicado por Rosiane Inacio de Paula em Domingo, 6 de dezembro de 2020

Já o Taxista Rogério Marcos Loureiro lembra a perda de mais um amigo para o novo coronavírus.