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Luto na medicina

Médico morre vítima do novo coronavírus no Norte do Espírito Santo

Reinaldo Barbosa Caixeta, de 63 anos, morreu neste domingo (6). Ele estava internado em um hospital de São Mateus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2020 às 17:16

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 17:16

O médico obstetra e ginecologista Reinaldo Barbosa Caixeta, de 63 anos, morreu vítima da Covid-19
O médico Reinaldo Barbosa Caixeta, de 63 anos, morreu vítima da Covid-19 Crédito: Divulgação
No dia em que um médico de Domingos Martins morreu vítima da Covid-19, o Espírito Santo perdeu mais um profissional da saúde para a doença. O médico obstetra e ginecologista Reinaldo Barbosa Caixeta, de 63 anos, morreu vítima do novo coronavírus, neste domingo (6). Ele estava internado em um hospital de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O profissional atuava nas cidades de Nova Venécia e Jaguaré.
A morte foi confirmada pela Prefeitura de Nova Venécia. Em seu site oficial, a administração municipal divulgou uma nota de pesar. O município de Nova Venécia amanheceu mais triste com a notícia da morte do médico Reinaldo Barbosa Caixeta. Doutor Reinaldo era ginecologista e teve atuação destacada junto à Prefeitura de Nova Venécia com a prestação de serviços relevantes junto à população veneciana, disse a nota.
Em sua página em uma rede social, o Hospital São Marcos, de Nova Venécia, também emitiu uma nota lamentando a morte do profissional. Querido por todos, lutou muito, mas infelizmente não resistiu. A você Dr. Reinaldo, em nome de todos nós do Hospital São Marcos e da Clínica São Camilo - Especialidades Médicas, o nosso muito obrigado por todo o carinho, dedicação e amizade para com a nossa instituição, postou a unidade.
Na publicação, centenas de pessoas lamentaram a morte do obstetra e lembraram atendimentos que tiveram com o médico: Não consegui conter as lágrimas, triste por uma vida que salvou outras vidas, e cuidou da saúde de muitas pessoas, inclusive da minha e de minha família, lamentou Edineia Cristo.
Procurado para comentar sobre a morte do profissional, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM-ES)  lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares e amigos. O CRM-ES destacou que recebeu com muita tristeza a notícia desses falecimentos.

CORONAVÍRUS ENTRE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ES

De acordo com os dados do Painel Covid-19, mantido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e atualizado neste sábado (5), 20.700 profissionais de saúde já foram infectados pelo novo coronavírus no Espírito Santo. Deste total, 46 morreram e 20.037 estão curados.

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