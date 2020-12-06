Médico morre vítima do novo coronavírus no Norte do Espírito Santo

O médico Reinaldo Barbosa Caixeta, de 63 anos, morreu vítima da Covid-19 Crédito: Divulgação

A morte foi confirmada pela Prefeitura de Nova Venécia. Em seu site oficial, a administração municipal divulgou uma nota de pesar. O município de Nova Venécia amanheceu mais triste com a notícia da morte do médico Reinaldo Barbosa Caixeta. Doutor Reinaldo era ginecologista e teve atuação destacada junto à Prefeitura de Nova Venécia com a prestação de serviços relevantes junto à população veneciana, disse a nota.

Em sua página em uma rede social, o Hospital São Marcos, de Nova Venécia, também emitiu uma nota lamentando a morte do profissional. Querido por todos, lutou muito, mas infelizmente não resistiu. A você Dr. Reinaldo, em nome de todos nós do Hospital São Marcos e da Clínica São Camilo - Especialidades Médicas, o nosso muito obrigado por todo o carinho, dedicação e amizade para com a nossa instituição, postou a unidade.

Na publicação, centenas de pessoas lamentaram a morte do obstetra e lembraram atendimentos que tiveram com o médico: Não consegui conter as lágrimas, triste por uma vida que salvou outras vidas, e cuidou da saúde de muitas pessoas, inclusive da minha e de minha família, lamentou Edineia Cristo.

Procurado para comentar sobre a morte do profissional, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM-ES) lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares e amigos. O CRM-ES destacou que recebeu com muita tristeza a notícia desses falecimentos.

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