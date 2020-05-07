'Não vejo meus pais há 2 meses', diz médica na linha de frente contra a Covid-19

A infectologista Marina Da Rós Malacarne trabalha na linha de frente contra o coronavírus Crédito: Divulgação

"Não vejo meus pais há dois meses. Todos os domingos ia visitá-los em São Gabriel da Palha, onde moram". O depoimento é da infectologista Marina Da Rós Malacarne, que trabalha no São Bernardo Apart Hospital. Desde que o primeiro caso de coronavírus surgiu no Espírito Santo, ela viu a rotina mudar. "Começamos a fazer toda a estruturação hospitalar e a preparar o hospital. Deslocamos leitos que estavam em outros setores, conseguimos mais respiradores, além de treinar a equipe", conta.

A médica, que atua no controle de infecções adquiridas no hospital e infectologia em geral, tem trabalhado 12 horas diariamente. "Meu telefone não para, inclusive nos finais de semana. O meu cansaço é muito mental, sou eu que faço os protocolos. Está sendo muito exaustivo", confessa.

Para enfrentar a Covid-19 o hospital, localizado em Colatina, criou uma ala específica com seis leitos isolados para receber os pacientes testados positivo para o coronavírus. "Sou uma avaliadora, inclusive checo os pacientes para ver se é positivo ou negativo" Atualmente duas pessoas estão internadas em estado estável.

Marina Da Rós Malacarne é infectologista do São Bernardo Apart Hospital e trabalha no combate ao coronavírus Crédito: Divulgação

Cuidado em casa

A médica conta que tem medo. "O medo de passar alguma coisa para a minha família aumenta a estafa mental", admite. Por isso, ela toma todos os cuidados possíveis. Além do uso dos equipamentos de proteção individual (Epis), sempre quando em chega em casa após o trabalho, segue os protocolos de retirar a roupa e não deixar as crianças encostarem nela. "É muito doloroso porque minhas filhas querem me abraçar. Tomo banho e só depois posso pegá-las. A minha família é o meu combustível".