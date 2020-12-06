Coronavírus: ES registra 4.397 mortes e passa de 200 mil casos

Aglomerações na praia da Ilha do Boi, em Vitória, neste domingo (6), dia em que foi atingida a marca de 200 mil contaminados pela Covid-19 no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Mais 12 óbitos foram registrados no Espírito Santo neste domingo (06), elevando para 4.397 o total de mortes provocadas pelo novo coronavírus . Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ), também já são 200.257 casos confirmados da doença, sendo 1.310 apenas nas últimas 24 horas.

O município de Vila Velha, com 28.907 registros, mantém o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Serra (25.656), Vitória (24.927) e Cariacica (17.874). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.688 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.292.

A quantidade de curados também subiu, chegando a 183.213. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,2%, e 659.618 mil testes já foram realizados no Estado.

O QUE DIZ O MAPA DE RISCO ATUAL

O aumento do número de casos e as mortes causadas pelo novo coronavírus refletiram no novo Mapa de Risco, divulgado pelo governo do Espírito Santo na sexta-feira (4) . Ao todo, 49 municípios estão em risco moderado. O número inclui 15 cidades que estavam em risco baixo no último mapa, do dia 27 de novembro.

Além do aumento de cidades em amarelo no mapa, o Estado volta a ter, depois de quase três meses, um município em vermelho. Mantenópolis, na Região Noroeste, passou para a classificação de risco alto.

ES volta a ter cidade com risco alto para a Covid-19 Crédito: Divulgação/ Governo do Estado