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Pandemia

Coronavírus: ES registra 4.397 mortes e passa de 200 mil casos

No total, 200.257 pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo, das quais 4.397 morreram em decorrência da doença

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 18:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2020 às 18:21
Domingo de praias movimentadas em Vitória
Aglomerações na praia da Ilha do Boi, em Vitória, neste domingo (6), dia em que foi atingida a marca de 200 mil contaminados pela Covid-19 no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
Mais 12 óbitos foram registrados no Espírito Santo neste domingo (06), elevando para 4.397 o total de mortes provocadas pelo novo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 200.257 casos confirmados da doença, sendo 1.310 apenas nas últimas 24 horas.
O município de Vila Velha, com 28.907 registros, mantém o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Serra (25.656), Vitória (24.927) e Cariacica (17.874). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.688 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.292.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 183.213. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,2%, e 659.618 mil testes já foram realizados no Estado.

O QUE DIZ O MAPA DE RISCO ATUAL

O aumento do número de casos e as mortes causadas pelo novo coronavírus refletiram no novo Mapa de Risco, divulgado pelo governo do Espírito Santo na sexta-feira (4). Ao todo, 49 municípios estão em risco moderado. O número inclui 15 cidades que estavam em risco baixo no último mapa, do dia 27 de novembro.
Além do aumento de cidades em amarelo no mapa, o Estado volta a ter, depois de quase três meses, um município em vermelho. Mantenópolis, na Região Noroeste, passou para a classificação de risco alto.
Mapa foi divulgado pelo Governo do Estado
ES volta a ter cidade com risco alto para a Covid-19 Crédito: Divulgação/ Governo do Estado
Os 17 municípios que estavam em risco baixo e passaram para risco moderado foram: Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Baixo Guandu, Itaguaçu, Rio Bananal, Itarana, Afonso Claudio, Ibatiba, Iúna, Muniz Freire, Castelo, Guaçuí, Marechal Florano, Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul, Marataízes e Venda Nova do Imigrante. Já as duas cidades que passaram de risco moderado para baixo são Ibiraçu, na Região Norte, e Piúma, na Região Sul.

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