Covid-19: fiscalização em bares e restaurantes é realizada em Vitória

Pessoas foram revistadas pela PM na Rua da Lama Crédito: Ascom-Sesp/Divulgação

De acordo com relatório divulgado pelas instituições, o objetivo da Operação gestão de risco Covid-19 é de fiscalizar, orientar e conscientizar estabelecimentos comerciais quanto ao cumprimento dos protocolos de segurança do coronavírus, como os cuidados de higienização, distanciamento e utilização de máscaras.

Os bairros fiscalizados na Capital foram Joana D'arc, Santo Antônio, Santa Luiza, Pontal de Camburi, Bairro República, Praia do Canto e Jardim da Penha. A ação também teve a finalidade de fiscalizar os estabelecimentos no tocante à segurança contra incêndios e cumprimento de normas ambientais. A fiscalização terá continuidade neste sábado (5), entre 19h e 2h da manhã.

AS AÇÕES SEGMENTADAS

Com relação à ação do Corpo de Bombeiros, foi informado que foram realizadas 24 fiscalizações entre bares, restaurantes e boates e que não foram constatadas infrações relativas à segurança contra incêndio e pânico. Apesar disso, os responsáveis dos estabelecimentos foram devidamente orientados acerca do assunto.

Já a fiscalização realizada pela PMV fez vistoria a 27 estabelecimentos, a maioria na Praia do Canto e em Jardim da Penha. Do total, catorze estabelecimentos estavam fechados. Quatro estabelecimentos mantiveram o funcionamento irregular (fora do horário permitido) e tiveram suas atividades paralisadas, sendo intimados pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) e notificados pela Vigilância Sanitária. Os demais, cumpriram a orientação e fecharam.