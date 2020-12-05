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Regras sanitárias

Covid-19: fiscalização em bares e restaurantes é realizada em Vitória

Quatro bares foram notificados por funcionamento fora do horário permitido, na Praia do Canto. Também foi feita a apreensão de três caixas de som com música alta em via pública, em Jardim da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2020 às 16:04

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 16:04

Fiscalização em bares da Rua da Lama, em Jardim da Penha
Pessoas foram revistadas pela PM na Rua da Lama Crédito: Ascom-Sesp/Divulgação
Uma ação de fiscalização em bares, boates e restaurantes foi realizada na Capital nesta sexta-feira (4) pelo Corpo de BombeirosPolícia Militar, Guarda Municipal e fiscais da Prefeitura de Vitória (PMV). Quatro bares foram notificados por funcionamento fora do horário permitido na Praia do Canto. Também foi feita a apreensão de três caixas de som com música alta em via pública, em Jardim da Penha.
De acordo com relatório divulgado pelas instituições, o objetivo da Operação gestão de risco Covid-19 é de fiscalizar, orientar e conscientizar estabelecimentos comerciais quanto ao cumprimento dos protocolos de segurança do coronavírus, como os cuidados de higienização, distanciamento e utilização de máscaras. 
Os bairros fiscalizados na Capital foram Joana D'arc, Santo Antônio, Santa Luiza, Pontal de Camburi, Bairro República, Praia do Canto e Jardim da Penha. A ação também teve a finalidade de fiscalizar os estabelecimentos no tocante à segurança contra incêndios e cumprimento de normas ambientais. A fiscalização terá continuidade neste sábado (5), entre 19h e 2h da manhã.

AS AÇÕES SEGMENTADAS

Com relação à ação do Corpo de Bombeiros, foi informado que foram realizadas 24 fiscalizações entre bares, restaurantes e boates e que não foram constatadas infrações relativas à segurança contra incêndio e pânico. Apesar disso, os responsáveis dos estabelecimentos foram devidamente orientados acerca do assunto.
Já a fiscalização realizada pela PMV fez vistoria a 27 estabelecimentos, a maioria na Praia do Canto e em Jardim da Penha. Do total, catorze estabelecimentos estavam fechados. Quatro estabelecimentos mantiveram o funcionamento irregular (fora do horário permitido) e tiveram suas atividades paralisadas, sendo intimados pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) e notificados pela Vigilância Sanitária. Os demais, cumpriram a orientação e fecharam.
Na rua da Lama, no bairro Jardim da Penha, foram apreendidas três caixas de som, que estavam com música alta em via pública, bem como havia nove carros com som alto desrespeitando a legislação ambiental vigente.

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