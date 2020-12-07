Brasil segue carente de uma agenda para retomada sustentada

O cenário para 2021 é ainda nebuloso. O fim da transferência de renda para os mais pobres e a possibilidade de novas medidas de restrição à circulação, face a um avanço da pandemia, puxam as projeções de crescimento para baixo. Some-se a isso a dificuldade que o Brasil tem demonstrado em atrair investidores, apesar dos juros baixos. Por outro lado, a poupança forçada realizada pela classe média durante os últimos meses, diante do receio do desemprego, pode servir como colchão para o início do próximo ano, ao menos amenizando perdas.