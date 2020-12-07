Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Opinião da Gazeta

Brasil segue carente de uma agenda para retomada sustentada

PIB do terceiro trimestre cresceu 7,7%, mas não foi o suficiente para recuperar as perdas da pandemia. Recuperação consistente depende de pautas empacadas no Planalto, como reformas, ajuste fiscal e programa de privatizações

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

07 dez 2020 às 05:00

Colunista

Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, em reunião no Ministério da Economia, em Brasília
Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, em reunião no Ministério da Economia, em Brasília Crédito: Edu Andrade/ Ascom/ ME
A notícia de que o PIB do terceiro trimestre cresceu 7,7% mostra que o pior da crise ficou para trás, mas sinaliza também que a retomada foi mais lenta do que a prevista por mercado, economistas e governo, que estimavam alta de quase 9%. A reação da economia foi rápida, mas não o suficiente para recuperar as perdas da pandemia, o que coloca ainda mais pressão para que a gestão de Jair Bolsonaro acelere o cumprimento da agenda de reformas, que teima em não sair do papel, e implemente uma firme política fiscal, ainda mais diante da nuvem de incertezas que cerca 2021.
O crescimento representa um recorde para a série iniciada em 1996, mas não pode ser visto como um símbolo de pujança. Em primeiro lugar, porque o pico se dá em relação a um parâmetro muito ruim, que foi o tombo de 9,6% do trimestre anterior, auge da paralisia das atividades econômicas. Em segundo, porque o país está longe de retornar ao patamar de antes da pandemia, que já não era uma posição confortável, por não ter se recuperado ainda da recessão de 2014-2015. Em relação ao PIB do mesmo trimestre de 2019, a queda é de 3,9%. Apesar da alta histórica, o ritmo de crescimento deve cair nos próximos meses, fechando o ano com retração de 4% a 5%.
O resultado esconde ainda discrepâncias muito fortes entre os setores. Enquanto a indústria cresceu 14,8%, a agricultura navegou no sentido oposto, apresentando uma queda de 0,5%. O comércio, que conseguiu driblar a crise com as vendas digitais, subiu 15,9%. Já o setor de serviços, mais afetado pelo distanciamento social, teve alta mais discreta, de 6,3%. Uma das grandes alavancas foi o consumo das famílias, impulsionado pelo aporte do auxílio emergencial.

Veja Também

País é o 25º em ranking do PIB do 3º trimestre

Crescimento do PIB está ancorado na injeção de recursos públicos

Entenda por que Brasil tem PIBinho mesmo após alta recorde na economia

O cenário para 2021 é ainda nebuloso. O fim da transferência de renda para os mais pobres e a possibilidade de novas medidas de restrição à circulação, face a um avanço da pandemia, puxam as projeções de crescimento para baixo. Some-se a isso a dificuldade que o Brasil tem demonstrado em atrair investidores, apesar dos juros baixos. Por outro lado, a poupança forçada realizada pela classe média durante os últimos meses, diante do receio do desemprego, pode servir como colchão para o início do próximo ano, ao menos amenizando perdas.
A maior ameaça à retomada consistente no país, contudo, é a situação fiscal do país. Com a projeção de que a dívida pública corroa 100% do PIB neste ano, é incontornável que o governo federal faça caixa e imprima um corte racional dos gastos da máquina. O óbvio ululante foi admitido pelo vice-presidente Hamilton Mourão em visita ao Espírito Santo nesta semana, para participar do Vitória Summit, realizado pela Rede Gazeta.
“Precisamos da reforma administrativa, redefinir carreiras de Estado, redefinir a estabilidade do servidor, redefinir a questão salarial. Precisamos avançar nas privatizações e vender empresas que estão sugando o recurso do tesouro e que, consequentemente, vão gerar mais dívidas”, detalhou em sua palestra no evento e batizada, muito a propósito, de “Os desafios da nação e soluções para um futuro de prosperidade”.

Veja Também

Empresários do ES cobram agilidade com reformas e solução para vacina

Discurso de Mourão é muito bom, mas falta combinar com Bolsonaro

Empresários do ES apontam geração de empregos como desafio da retomada

A agenda de reformas estruturantes e de privatizações é um dos fatores que alçou Jair Bolsonaro ao posto de presidente da República. Nada de novo, então. A necessidades brasileiras para impulsionar o crescimento do país são as mesmas de antes das eleições. A diferença que agora elas são ainda mais urgentes e críticas. O próprio Mourão, no entanto, confessou que o avanço das pautas depende de articulação política. E aqui mora um grande problema.
A exemplo do que ocorreu com a reforma da Previdência, em que o Planalto lavou as mãos, membros da equipe econômica do governo planejam deixar com o Congresso o protagonismo de elaborar pontos da reforma tributária — mesmo que o texto final não saia como o desejado, tudo para não arcar com o ônus de medidas impopulares. Segue a toada da inação da gestão de Bolsonaro. O segundo ano de mandato chega ao fim sem nenhuma privatização de peso, por exemplo. Atrair a iniciativa privada é crucial diante da incapacidade de investimentos públicos, pois só ela tem condição de realizar as obras de infraestrutura e logística que vão dar dinamismo à economia.
No mesmo Vitória Summit, o sociólogo, doutor em Ciências Políticas e professor do Insper Carlos Melo e a jornalista especializada em política Natuza Nery avaliaram que o presidente deixou passar “bons momentos”, com a popularidade em alta e a relação com o Centrão, para aprovar projetos essenciais ao desenvolvimento do país, como a PEC Emergencial. Agora, alertam, é uma corrida contra o relógio que depende de uma reinvenção da gestão em relação ao que tem sido visto até aqui. A perspectiva não é reconfortante.

Veja Também

Por falta de articulação, Brasil pode ficar para trás na corrida por vacina

Exemplo de Jardim Carapina na redução de crimes deve ser multiplicado no ES

Domínio do centro mostra que eleitor cansou de extremismos também no ES

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Jair Bolsonaro Paulo Guedes PIB governo federal Hamilton Mourão Ministério da Economia Covid-19 Auxílio Emergencial
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados