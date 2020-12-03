Crescimento do PIB está ancorado na injeção de recursos públicos

O resultado do PIB veio um pouco abaixo das expectativas de mercado. Observou-se um recuo de 5% no acumulado até setembro, mas a atividade econômica deve fechar o ano com queda um pouco menor (de 4,5% em comparação ao ano anterior). É um desempenho ruim e que se traduz em empobrecimento coletivo. Mas, ainda assim, o número ainda é satisfatório se comparado às projeções mais catastróficas que foram feitas na fase mais aguda da pandemia.

O que preocupa é que essa recuperação tem sido ancorada principalmente na injeção de recursos públicos, sendo que se reduziu o espaço fiscal para continuidade de medidas emergenciais.

O pacote bilionário de transferências de recursos do governo federal para famílias e entes subnacionais contribuiu para ampliar as vendas do setor de bens de varejo (como supermercados, material de construção). Mas esse processo de retomada foi desigual com o setor de serviços ainda acumulando perdas de faturamento de 30% em comparação a 2019.

A continuidade do crescimento econômico em 2021 vai depender muito do sucesso da política de imunização da população. O Brasil possui um potencial de riquezas naturais, recursos humanos e um literal extenso que pode ser aproveitado para gerar prosperidade. É preciso avançar nas pautas do Congresso que favorecem a melhoria do ambiente de negócios e produtividade (como reforma tributária, administrativa e a PEC do Pacto Federativo).