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País é o 25º em ranking do PIB do 3º trimestre

Os três primeiros lugares do levantamento são ocupados por Tunísia (19,8%), França (18,7%) e Malásia (18,2%)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 11:07

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 11:07

Produto Interno Bruto (PIB)
Com crescimento de 7,7%, o Brasil está na 25ª posição Crédito: Pixabay
Brasil ficou em 25.º lugar em um ranking de 51 países medidos pelo desempenho dos seus PIBs no terceiro trimestre, segundo a agência de classificação de risco Austin Rating. Com crescimento de 7,7%, o Brasil está na 25ª posição, logo atrás de Polônia (+7,9%), Filipinas (+8,0%), Israel (+8,4%), Alemanha e Ucrânia (ambas com crescimento de 8,5%).
Os Estados Unidos aparecem duas posições atrás do Brasil, no 27º lugar, com uma alta de 7,4%. Na América do Sul a Colômbia aparece em melhor colocação, no 19º lugar, com crescimento de 8,7% do PIB do terceiro trimestre.
Os três primeiros lugares do levantamento são ocupados por Tunísia (19,8%), França (18,7%) e Malásia (18,2%). Em seguida vêm Espanha (+16,7%) e Itália (+15,9%) fortemente atingidas pela covid-19 no início do ano e depois por uma segunda onda da doença. Já a lanterna do ranking vem ocupada por Arábia Saudita (1,2%) e Coreia do Sul (2,1%).
A China aparece no 48º lugar no ranking, com um crescimento de apenas 2,7% no trimestre. O crescimento da economia brasileira ficou abaixo da média geral do ranking, de alta de 8,4%, mas bem acima da média dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), de crescimento de 5,2%.

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