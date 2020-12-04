País é o 25º em ranking do PIB do 3º trimestre

Com crescimento de 7,7%, o Brasil está na 25ª posição Crédito: Pixabay

Brasil ficou em 25.º lugar em um ranking de 51 países medidos pelo desempenho dos seus PIBs no terceiro trimestre, segundo a agência de classificação de risco Austin Rating. Com crescimento de 7,7% , o Brasil está na 25ª posição, logo atrás de Polônia (+7,9%), Filipinas (+8,0%), Israel (+8,4%), Alemanha e Ucrânia (ambas com crescimento de 8,5%).

Os Estados Unidos aparecem duas posições atrás do Brasil, no 27º lugar, com uma alta de 7,4%. Na América do Sul a Colômbia aparece em melhor colocação, no 19º lugar, com crescimento de 8,7% do PIB do terceiro trimestre.

Os três primeiros lugares do levantamento são ocupados por Tunísia (19,8%), França (18,7%) e Malásia (18,2%). Em seguida vêm Espanha (+16,7%) e Itália (+15,9%) fortemente atingidas pela covid-19 no início do ano e depois por uma segunda onda da doença. Já a lanterna do ranking vem ocupada por Arábia Saudita (1,2%) e Coreia do Sul (2,1%).