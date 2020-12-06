Fotos: domingo de praias movimentadas no Espírito Santo

O domingo (6) foi de praias bem movimentadas no Espírito Santo. Durante ronda pela orla da Capital capixaba, o fotógrafo Vitor Jubini registrou a faixa de areia tomada por banhistas. As imagens são preocupantes uma vez que, o Estado chega ao número de 200 mil casos da Covid-19 desde o início da pandemia.
A informação é do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, que divulgou alguns dados em sua conta no Twitter. "Hoje no Espírito Santo, oficialmente, alcançamos mais de 200.000 casos confirmados de COVID-19 notificados no sistema de vigilância em saúde do SUS. Aproximadamente 5% da população teve contágio confirmado pelo sistema de saúde público e privado", escreveu Nésio.
Confira abaixo as imagens feitas neste domingo nas praias de Vitória.