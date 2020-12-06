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Mais hospitalizações

Covid-19: EUA tem 200 mil novos casos pelo quarto dia consecutivo

O país se aproxima da marca de 282 mil óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2020 às 11:14

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 11:14

Empresária vai ter que fornecer máscaras contra Covid-19 após cometer crime tributário
  Crédito: Freepik
Os Estados Unidos registraram mais de 200 mil casos de coronavírus no último sábado, pelo quarto dia consecutivo, além de 2.254 mortes. O país se aproxima da marca de 282 mil óbitos.
Em todo o país, 213.875 novos casos foram registrados ontem, ante 227.885 no dia anterior, quando atingiu o recorde diário. Os dados são do levantamento da Universidade Johns Hopkins.
Entre os estados, a Carolina do Norte relatou um aumento recorde de casos do coronavírus e hospitalizações no sábado. O estado notificou 6.018 casos desde sexta-feira e 2.171 pessoas com coronavírus nos hospitais. Isso representa um aumento de 14% em relação ao dia anterior. 49 pessoas morreram.
Em Oklahoma, houve 4.370 novos casos de coronavírus notificados no sábado. A média móvel de casos passou de 2.843 por dia em 20 de novembro para 3.044 na última sexta-feira. A média diária de mortes aumentou de 15 para 22 diárias durante o mesmo período.

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Autoridades de saúde do Arizona alertaram a população no sábado, quando o estado registrou 6.799 casos de coronavírus, o segundo maior aumento diário desde o início da pandemia. Foram registradas 40 mortes. As hospitalizações por coronavírus aumentaram para 2.931 na sexta-feira, cinco vezes mais desde o início de outubro.
(Com Dow Jones Newswires e Associated Press). 

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