ES negocia vacina com Pfizer e Moderna, mas ainda aguarda governo federal

O governador Casagrande durante o Vitória Summit: vacina teria custo de R$ 400 milhões para o Estado Crédito: Carlos Alberto Silva

Vitória Summit 2020, evento realizado pela Rede Gazeta, o governador disse à reportagem que acredita que o governo federal deve anunciar algo mais concreto em breve, e que os Estados têm pressionado para que seja anunciada a aquisição de qualquer vacina aprovada pela Após palestra nesta quinta-feira (3) no, evento realizado pela Rede Gazeta, o governador disse à reportagem que acredita que o governo federal deve anunciar algo mais concreto em breve, e que os Estados têm pressionado para que seja anunciada a aquisição de qualquer vacina aprovada pela Anvisa o quanto antes.

Diante disto, pretendemos esperar um pouco mais. Nós, particularmente, não pretendemos adotar nenhuma vacina específica no momento. Estamos conversando com Pfizer, com Moderna, com algumas outras empresas. Mas o foco principal é ter o governo federal coordenando esse trabalho", afirmou.

Questionado sobre os motivos da espera, Casagrande destacou que o Espírito Santo, por se tratar de um Estado pequeno, tem todas as condições para adquirir a vacina, mas não seria a melhor opção no momento. Segundo ele, o investimento seria "perto de R$ 400 milhões".

"Posso adquirir. Mas seria muito ruim. Haveria uma corrida para o Espírito Santo de gente de fora do Estado para ser vacinado aqui e uma situação de desorganização do Brasil, com uns sendo vacinados, outros não. Por isso que nosso esforço é para que o governo federal centralize a vacinação" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

PFIZER GARANTE ENTREGA NA TEMPERATURA IDEAL

O governador destacou que, no caso da Pfizer, seria possível comprar a vacina mesmo com as dificuldades logísticas uma vez que o laboratório já entregaria o imunizante na temperatura ideal.

A Pfizer, por exemplo, entrega a vacina na temperatura ideal, então eu poderia [adquirir]", disse o governador. Ele não detalhou, porém, se o Estado teria condições para armazenar as vacinas dentro das exigências do laboratório.