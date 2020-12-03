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Saúde

SP vai iniciar vacinação contra a Covid-19 em janeiro, diz Doria

Segundo o governador, o Estado não irá esperar que se confirme a previsão do governo federal e iniciará a aplicação da vacina em São Paulo já em janeiro

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 15:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 15:09
Estudo aponta que a vacina Coronavac é segura e oferece resposta imune em 97% dos casos
Estudo aponta que a vacina Coronavac é segura e oferece resposta imune em 97% dos casos Crédito: Frederico Brasil/Futura Press/Folhapress
O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), disse estar "indignado" com a previsão, feita na quarta-feira (2),  pelo Ministério da Saúde, de que a imunização dos brasileiros contra a Covid-19 seria iniciada apenas em março do próximo ano. Segundo o governador, o Estado não irá esperar que se confirme a previsão do governo federal e iniciará a aplicação da vacina em São Paulo já em janeiro.
Para o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, João Gabbardo, assim que o Instituto Butantan concluir a terceira fase de testes clínicos, o imunizante estaria apto para uso emergencial. Conforme informou, a previsão de entrega do relatório à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é 14 ou 15 de dezembro.
Segundo o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, "em janeiro, milhares de pessoas vão ficar doentes". "Estamos perplexos com estimativa de começar vacinação em março", reforçou Covas.
Na manhã desta quinta-feira, Doria recepcionou no Aeroporto de Guarulhos segunda remessa de 600 litros a granel da Coronavac, o suficiente para a produção de 967.741 doses do imunizantes.
Com isso, mais 1 milhão de doses já estão no Brasil. A previsão do governo estadual é receber, até o fim de dezembro, mais 6 milhões de doses e, em janeiro, mais 40 milhões.

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