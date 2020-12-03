SP vai iniciar vacinação contra a Covid-19 em janeiro, diz Doria

Estudo aponta que a vacina Coronavac é segura e oferece resposta imune em 97% dos casos Crédito: Frederico Brasil/Futura Press/Folhapress

Para o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, João Gabbardo, assim que o Instituto Butantan concluir a terceira fase de testes clínicos, o imunizante estaria apto para uso emergencial. Conforme informou, a previsão de entrega do relatório à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é 14 ou 15 de dezembro.

Segundo o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, "em janeiro, milhares de pessoas vão ficar doentes". "Estamos perplexos com estimativa de começar vacinação em março", reforçou Covas.

Na manhã desta quinta-feira, Doria recepcionou no Aeroporto de Guarulhos segunda remessa de 600 litros a granel da Coronavac, o suficiente para a produção de 967.741 doses do imunizantes.