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Coronavírus: ES registra 4.322 mortes e passa de 193 mil casos

No total, 193.825 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus no Espírito Santo, das quais 4.322 morreram em decorrência da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 17:57

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 17:57

Uso de máscara de proteção contra o coronavírus
Uso de máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Mais 26 óbitos foram registrados no Espírito Santo nesta quarta-feira (02), elevando para 4.322 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 193.825 casos confirmados da doença, 1.852 apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 28.270 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Serra (24.856), Vitória (24.481) e Cariacica (17.282). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.630 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.233
A quantidade de curados também subiu, chegando a 178.450.  A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,24%, e  643.343 mil testes já foram realizados no Estado.

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