Prefeitura de Guarapari adia provas de concurso público

A Prefeitura de Guarapari adiou, por tempo indeterminado, a aplicação das provas objetivas do concurso público. Os exames seriam realizados no dia 6 de dezembro, mas foram desmarcados por causa do novo coronavírus.
De acordo com o comunicado, o município levou em consideração o mapa de risco Covid-19, que tem vigência até o próximo domingo, onde a cidade passou da classificação de risco baixo para risco moderado. Veja o comunicado.
O processo seletivo oferece 101 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Ao todo, 8.720 candidatos se inscreveram no certame.
Oportunamente, tão logo o município retorne à classificação de risco baixo, serão repassadas outras informações sobre a nova data de aplicação das provas bem como novo cronograma de datas, diz o comunicado assinado pelo prefeito Edson Magalhães.