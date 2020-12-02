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101 vagas

Prefeitura de Guarapari adia provas de concurso público

Exames seriam aplicados no dia 6 de dezembro, mas deverão ser realizados em outra data devido ao novo mapa de risco Covid-19

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 15:31
Prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari  vai remarcar a data de provas Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Guarapari adiou, por tempo indeterminado, a aplicação das provas objetivas do concurso público. Os exames seriam realizados no dia 6 de dezembro, mas foram desmarcados por causa do novo coronavírus.
De acordo com o comunicado, o município levou em consideração o mapa de risco Covid-19, que tem vigência até o próximo domingo, onde a cidade passou da classificação de risco baixo para risco moderado. Veja o comunicado. 
O processo seletivo oferece 101 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Ao todo, 8.720 candidatos se inscreveram no certame.
Oportunamente, tão logo o município retorne à classificação de risco baixo, serão repassadas outras informações sobre a nova data de aplicação das provas bem como novo cronograma de datas, diz o comunicado assinado pelo prefeito Edson Magalhães.

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