Prefeitura de Guarapari adia provas de concurso público

O processo seletivo oferece 101 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Ao todo, 8.720 candidatos se inscreveram no certame.

Oportunamente, tão logo o município retorne à classificação de risco baixo, serão repassadas outras informações sobre a nova data de aplicação das provas bem como novo cronograma de datas, diz o comunicado assinado pelo prefeito Edson Magalhães.