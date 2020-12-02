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1.150 vagas

Concurso público da Prefeitura da Serra continua suspenso

Provas seriam aplicadas em abril, mas foram adiadas por conta da pandemia do novo coronavírus; certame tem mais de 50 mil candidatos inscritos

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 12:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 12:04
Prova de concurso público
Prefeitura da Serra ainda não tem data para aplicação das provas Crédito: Pixabay
O concurso público da Prefeitura da Serra continua sem data para ser retomado, pois permanece suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus. Para prosseguir com o certame, o município aguarda um parecer técnico do Tribunal de Contas do Espírito Santo sobre o cronograma para aplicação das provas. A iniciativa tem como objetivo preservar a saúde dos participantes e verificar se este é o momento de marcar uma nova data. 
De acordo com o cronograma inicial, os exames seriam realizados no dia 5 de abril, mas foram adiados em decorrência do avanço da doença. O processo seletivo oferece 1.150 vagas para 69 cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 937,19 até R$ R$ 3.497,77. A prefeitura informou que mais de 50 mil candidatos estão na disputa e que também consultou o Ministério Público do Espírito Santo sobre o retorno da seleção.
É importante que os inscritos tenham a tranquilidade que o concurso não foi cancelado, ele vai acontecer, mas ainda não temos uma nova data marcada. Precisamos ter cautela e entender que a pandemia não acabou, disse o secretário de Administração, Anckimar Pratissolli.
O titular da pasta afirmou também que a prefeitura tem compromisso com todos os inscritos, preocupação com a segurança e com todas as possibilidades que possam comprometer a realização da prova.
Os candidatos podem ter mais informações sobre o andamento do concurso no site do Instituto AOCP.

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