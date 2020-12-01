Secretaria de Educação do ES contrata profissional de nível superior

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de técnicos em gestão de pessoas, para atuação na Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar (Apoie). As contratações serão temporárias e os selecionados farão parte de um cadastro de reserva.
O edital com as regras da seleção foi publicado na edição desta terça-feira (1) do Diário Oficial. Clique aqui para ler o edital.
As oportunidades são para assistente social e psicólogo. A carga horária é de 40 horas semanais. A remuneração é de R$ 2.864,65, mais R$ 300 de auxílio alimentação. Os profissionais selecionados irão atuar na Sedu e nas Superintendências Regionais de Educação (SRE).
As inscrições poderão ser feitas no site da Sedu, a partir das 10 horas, desta quarta-feira (2), até as 17 horas do dia 9 de dezembro de 2020. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, não será permitida a contratação de candidatos considerados do grupo de risco.
A seleção contará com duas etapas: prova de títulos e avaliação comportamental e técnica - eliminatória e classificatória. O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.