Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Secretaria de Educação do ES contrata profissional de nível superior
Temporários

Secretaria de Educação do ES contrata profissional de nível superior

Oportunidades são para os cargos de assistente social e psicólogo;  remuneração é de R$ 2.864,65, para carga horária semanal de 40 horas semanais

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 12:48
sedu
Secretaria de Educação do ES tem vagas para profissionais temporários Crédito: Arquivo A Gazeta
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de técnicos em gestão de pessoas, para atuação na Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar (Apoie). As contratações serão temporárias e os selecionados farão parte de um cadastro de reserva.
O edital com as regras da seleção foi publicado na edição desta terça-feira (1) do Diário Oficial. Clique aqui para ler o edital. 
As oportunidades são para assistente social e psicólogo. A carga horária é de 40 horas semanais. A remuneração é de R$ 2.864,65, mais R$ 300 de auxílio alimentação. Os profissionais selecionados irão atuar na Sedu e nas Superintendências Regionais de Educação (SRE).
As inscrições poderão ser feitas no site da Sedu, a partir das 10 horas, desta quarta-feira (2), até as 17 horas do dia 9 de dezembro de 2020. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, não será permitida a contratação de candidatos considerados do grupo de risco.
A seleção contará com duas etapas: prova de títulos e avaliação comportamental e técnica - eliminatória e classificatória. O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Veja Também

Secretaria da Fazenda do ES define organizadora de concurso com 50 vagas

Prefeitura de João Neiva retoma concurso público com 107 vagas

Governo do ES vai abrir cinco concursos públicos em 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Curva da Jurema. Local impróprio para banho
Mesmo impróprias, praias de Vitória recebem banhistas neste domingo (26)
Imagem de destaque
Estamos perto de desvendar o mistério do 9º planeta do Sistema Solar?
Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados