Prefeitura de Iúna contrata DTs para atuar na área da Educação

Prefeitura de Iúna vai contratar profissionais para atuar na rede municipal de ensino Crédito: Divulgação/Prefeitura de Iúna

A Prefeitura de Iúna vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários na área da Educação. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva nos cargos de cuidador, monitor de transporte escolar e professor habilitado.

Todos os selecionados terão atuação na educação básica nos níveis de Educação Infantil e Ensino Fundamental para o ano letivo de 2021. A todo são três editais. Clique aqui para conferir as regras das seleções.

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas dos dia 3 de dezembro até as 17 horas de 7 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico da prefeitura

A seleção dos profissionais será feita por meio de provas objetivas. Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 13 de dezembro.

Para se inscrever no cargo de monitor de transporte escolar, é necessário ter o ensino médio completo. Já para cuidador, além do nível médio, o candidato precisa ter curso livre na área da Educação Especial de no mínimo 80h. A remuneração é de R$ 902,96, acrescido do complemento salarial.

O requisito para a função de professor MAPA - Séries Iniciais é ter licenciatura plena em Pedagogia ou Normal Superior. O candidato que optar pelo campo de atuação em função Libras deverá apresentar curso adicional na área.