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Todos os níveis de escolaridade

Prefeitura de Castelo contrata temporários para área da Educação

Ao todo, são cinco editais; candidatos precisam ficar atentos aos prazos de inscrição, que têm datas diferenciadas de acordo com cada documento

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 15:46
Prefeitura de Castelo
Prefeitura de Castelo vai contratar profissionais por tempo determinado Crédito: Reprodução internet
A Prefeituras de Castelo, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais temporários na área da Educação. As oportunidades são para cargos de vários níveis de escolaridade. O salário chega a R$ 2,9 mil.
Ao todo, são cinco editais, destinados à contratação de 87 profissionais. Os candidatos precisam ficar atentos aos prazos de inscrições, que têm datas diferenciadas de acordo com cada documento.
Para participar, é necessário ter ensino fundamental incompleto, médio, licenciatura, pós-graduação, especialização ou mestrado nas áreas exigidas, curso de transporte escolar em vigência e carteira nacional de habilitação categoria D ou E quando solicitado para o cargo, além de idade mínima de 18 anos, dentre outros.
A carga horária a ser cumprida é de 25 a 44 horas semanais e o salário base mensal varia de R$ 681,86 a R$ 2.795,50.
No Edital nº 4/2020, as vagas são para professor pedagogo supervisão e/ou orientação (11); professor M - educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (23); professores M de: ensino religioso; atendimento especializado - educação infantil e ensino fundamental; braile; professores e de: arte; ciências (2); educação física (2); geografia; história; inglês; matemática (4); língua portuguesa (4); professor atendimento educacional especializado (2); libras - anos finais do ensino fundamental; professor M - libras - educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental.
Já o documento nº 5/2020 prevê a contratação de assistente de serviços de educação (7), enquanto que o nº 6/2020 de secretário escolar (11) e o nº 7/2020 de operador de serviços de apoio às unidades escolares - servente/ merendeira (11). No edital nº 8/2020, a oferta é de 10 vagas para motorista.
As inscrições serão realizadas no período de 7 a 11 de dezembro de 2020 para o edital nº 4/2020, entretanto, os interessados nas vagas dos editais de nº 5/2020, 6/2020, 7/2020 e 8/2020 poderão se inscrever de 14 até às 18h de 18 de dezembro de 2020, todos exclusivamente via internet, no site da prefeitura

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