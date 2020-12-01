Prefeitura de Castelo contrata temporários para área da Educação

Prefeitura de Castelo vai contratar profissionais por tempo determinado Crédito: Reprodução internet

A Prefeituras de Castelo , município que fica no Sul do Espírito Santo , está com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais temporários na área da Educação. As oportunidades são para cargos de vários níveis de escolaridade. O salário chega a R$ 2,9 mil.

Ao todo, são cinco editais, destinados à contratação de 87 profissionais. Os candidatos precisam ficar atentos aos prazos de inscrições, que têm datas diferenciadas de acordo com cada documento.

Para participar, é necessário ter ensino fundamental incompleto, médio, licenciatura, pós-graduação, especialização ou mestrado nas áreas exigidas, curso de transporte escolar em vigência e carteira nacional de habilitação categoria D ou E quando solicitado para o cargo, além de idade mínima de 18 anos, dentre outros.

A carga horária a ser cumprida é de 25 a 44 horas semanais e o salário base mensal varia de R$ 681,86 a R$ 2.795,50.

No Edital nº 4/2020, as vagas são para professor pedagogo supervisão e/ou orientação (11); professor M - educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (23); professores M de: ensino religioso; atendimento especializado - educação infantil e ensino fundamental; braile; professores e de: arte; ciências (2); educação física (2); geografia; história; inglês; matemática (4); língua portuguesa (4); professor atendimento educacional especializado (2); libras - anos finais do ensino fundamental; professor M - libras - educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental.

Já o documento nº 5/2020 prevê a contratação de assistente de serviços de educação (7), enquanto que o nº 6/2020 de secretário escolar (11) e o nº 7/2020 de operador de serviços de apoio às unidades escolares - servente/ merendeira (11). No edital nº 8/2020, a oferta é de 10 vagas para motorista.