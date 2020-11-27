Aumento de casos de Covid no ES coloca 35 cidades em risco moderado

O novo mapa de risco para a Covid-19 engloba toda a Grande Vitória e alguns dos municípios mais populosos no interior do ES Crédito: Governo do ES

O aumento no número de casos de Covid-19 no Estado, que vem sendo registrado desde outubro, coloca agora 35 municípios em risco moderado de transmissão da doença no mapa do Espírito Santo . Além de Vitória, Cariacica, Viana, Barra de São Francisco e Ecoporanga, que já estavam neste estágio durante esta semana, mais 30 cidades registraram piora em seus indicadores e deixaram o risco baixo de contágio. Os dados foram apresentados pelo governador Renato Casagrande em pronunciamento no início da noite desta sexta-feira (27).

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"Praticamente todos os dias o número de casos identificados está sempre acima de 1.000. A média é de 1.100, nos últimos 14 dias. Quando você tem mais pessoas identificadas, você passa a ter mais pessoas internadas. Parte dessas pessoas precisa de atendimento hospitalar e, infelizmente, há um aumento no número de pessoas que perdem a vida. É o que temos assistido nas últimas semanas. Chegamos a ter a oito ou nove óbitos de média de 14 dias; agora estamos próximos de 15. Quase dobramos. Isso mostra que estamos tendo uma segunda fase da onda. Há uma nova pressão", enumera Casagrande.

O novo mapa de risco, que terá vigência de segunda-feira (30) a domingo (6), engloba toda a Grande Vitória e outros grandes municípios no interior do Estado, como Cachoeiro de Itapemirim (Sul) e Linhares (Norte), ou seja, mais da metade da população capixaba em situação de maior vulnerabilidade diante da Covid-19.

A classificação de risco é representada por cores e, depois de um curto período em que o verde ocupava praticamente todo o mapa, agora o Espírito Santo voltou a "amarelar", como ressalta o governador, indicando que a possibilidade de transmissão da doença aumentou.

"O mapa começou a amarelar. Ele estava praticamente todo verde há 15 dias. Isso mostra que a pandemia está crescente", frisa Casagrande.

O número de cidades em risco moderado salto de cinco para 35 no Espírito Santo Crédito: Governo do ES

A mudança significativa no mapa é resultado do aumento da pressão sobre o sistema de saúde, uma vez que, com o crescimento do número de infectados, mais pessoas têm sido internadas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é um indicador de vulnerabilidade que, associada a três tipos de ameça nos municípios - casos ativos, média móvel de óbitos e testagem da população -, determina a classificação de risco das cidades.

"Nos hospitais gerenciados pelo governo do Estado chegamos a ter 280 pessoas internadas em UTI. Hoje, já estamos com 367. Quase 100 pessoas a mais. Isso fez com que nós passássemos dos 50% de ocupação dos leitos potenciais. Sempre que passamos desse nível, a nossa matriz de risco muda, por causa da vulnerabilidade. Estamos com mais de 51%", aponta Casagrande.

Taxa de contaminação da Covid-19 na Grande Vitória Crédito: IJSN/NIEE

TAXA DE TRANSMISSÃO

A taxa de transmissão do novo coronavírus do Estado alcançou a marca de 1,16, que indica que dez pessoas podem contaminar outras 12. Apesar da queda em relação à semana anterior, ela tem se mantido estável acima de 1, de forma mais significativa, pela quarta semana consecutiva.

No interior do Espírito Santo a taxa de contágio foi de 1,5 para 1,31, o que representa dez pessoas contaminando outras 13. A situação da contaminação não é diferente na Grande Vitória, onde o indicador passou de 1,32 para 1,02.

Taxa de contaminação da Covid-19 em todo o Estado Crédito: IJSN/NIEE

Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), observa que o indicador estar acima de 1 indica o contágio da doença. Há uma estabilização da taxa, com pequenas alterações, mas acima de 1, diz, destacando que o cálculo da taxa de transmissão considera os dados consolidados de duas semanas passadas.

Com isto, os casos confirmados da doença e os óbitos, que estão em tendência de crescimento nos últimos quinze dias, ainda não refletiram no indicador. Com o número de casos confirmados em ascensão e a tendência de crescimento de óbitos, na próxima semana a tendência é de uma taxa de transmissão mais elevada, mostrando a velocidade do contágio, explica.

As projeções do avanço da doença, para as próximas semanas, indicam que no dia 12 de dezembro o Espírito Santo estará em um cenário que contempla uma faixa de casos confirmados da Covid-19 variando entre 205 mil a 215 mil. Cenário que considera, segundo Lira, a referência das últimas semanas.

Lira destaca que antes em setembro a taxa de transmissão da doença estava abaixo de 1, com um ritmo de contágio diminuindo. Mas nas últimas quatro semanas a taxa chegou a 1,3, a 1,4, o que indica que a está aumentando a velocidade do contágio, observa.

Só para se ter uma ideia, nas projeções feitas para o dia 28 de novembro apontavam que nesta data estaríamos em um cenário com casos confirmados variando entre 179 mil a 183 mil. Segundo as informações do painel Covid desta sexta-feira (27), o Espírito Santo já possui 186.574 casos confirmados, entrando no pior cenário projetado, quando estaríamos na faixa entre 184 mil a 189 mil casos.

Crédito: IJSN/NIEE

MORTES

Em relação aos óbitos, as projeções apontam que em 12 de dezembro deveremos chegar a faixa entre 4.402 a 4.472 mortes. Hoje, segundo as informações do painel Covid desta sexta-feira (27), o Espírito Santo já possui 4.224 mortes.

Dentre os fatores que levaram ao aumento do contágio, destaca Lira, está a ampliação da testagem. Mas ela sozinha não foi a responsável pelo crescimento dos casos confirmados.

"Houve um reflexo expressivo dos períodos de feriados prolongados e a campanha eleitoral. O aumento do contágio foi impulsionado pelo feriado de prolongado de 7 de setembro, na sequência, o de 12 de outubro, e ainda pelos eventos ligados ao processo eleitoral, que ampliaram a aglomeração de pessoas, destaca Lira.