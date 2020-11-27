Atualização
27/11/2020 - 7:31
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) respondeu a demanda da reportagem após a divulgação desta matéria. Segundo o órgão, o aumento de casos de Covid-19 no Espírito Santo motivou a adoção da medida. As informações foram incluídas no texto.
Governo do ES suspende teste de Covid para grupo que não tem sintoma
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (27), uma portaria em que suspende por 21 dias o teste de Covid-19 para pessoas sem sintomas. O grupo, que havia sido incluído recentemente numa estratégia do governo de ampliação de testagem para a doença, é aquele formado por quem convive com pacientes infectados confirmados, chamado de contato intradomiciliar, e que são assintomáticos.
Na publicação, a Sesa cita, entre outras referências, a nota técnica 75/2020, de setembro, quando foi estabelecido o rastreamento e monitoramento desses casos. No documento, um dos trechos ressalta que "o rastreamento de contatos é uma medida de saúde pública que visa diminuir a propagação de doenças infectocontagiosas a partir da identificação de novas infecções resultantes da exposição a um caso conhecido. Dessa forma, é possível isolar novos casos e prevenir o surgimento de uma próxima geração de infecções a partir de um caso índice."
A portaria também menciona o aumento do número de novas infecções pelo Sars CoV-2 (coronavírus) registrado nas últimas semanas, o que motivou a decisão da Sesa pela suspensão temporária, segundo explica o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, em vídeo.
Ele diz que, quando a estratégia foi adotada, o Espírito Santo estava numa fase de recuperação, com queda de casos, e havia uma média de 300 a 400 confirmações por dia. Atualmente, a quantidade de infectados passa de mil diariamente. Por esta razão, foi adotada a suspensão de 21 dias.
"Neste período, iremos anunciar novas estratégias da ampliação da testagem para a Covid-19 no Espírito Santo, para seguir interrompendo a cadeia de transmissão de maneira qualificada e tendo a capacidade de reconhecer os casos reais", destaca Nésio Fernandes.
Desde o início da pandemia até esta quinta-feira (26), já foram realizados mais de 618 mil testes pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen), incluindo até então os casos intradomiciliares.