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Governo do ES suspende teste de Covid para grupo que não tem sintoma

A suspensão afeta as pessoas que convivem com pacientes infectados confirmados, chamadas de contatos intradomiciliares,  e que são assintomáticas

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 16:36
Lacen já realizou mais de 120 mil testes da Covid-19
Lacen já realizou mais de 618 mil testes da Covid-19 Crédito: Governo do Estado/Divulgação

Atualização

27/11/2020 - 7:31
A  Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) respondeu a demanda da reportagem após a divulgação desta matéria. Segundo o órgão, o aumento de casos de Covid-19 no Espírito Santo motivou a adoção da medida. As informações foram incluídas no texto.
Governo do ES suspende teste de Covid para grupo que não tem sintoma
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (27), uma portaria em que suspende por 21 dias o teste de Covid-19 para pessoas sem sintomas. O grupo, que havia sido incluído recentemente numa estratégia do governo de ampliação de testagem para a doença, é aquele formado por quem convive com pacientes infectados confirmados, chamado de contato intradomiciliar, e que são assintomáticos. 
Na publicação, a Sesa cita, entre outras referências, a nota técnica 75/2020, de setembro, quando foi estabelecido o rastreamento e monitoramento desses casos. No documento, um dos trechos ressalta que "o rastreamento de contatos é uma medida de saúde pública que visa diminuir a propagação de doenças infectocontagiosas a partir da identificação de novas infecções resultantes da exposição a um caso conhecido. Dessa forma, é possível isolar novos casos e prevenir o surgimento de uma próxima geração de infecções a partir de um caso índice."

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A portaria também menciona o aumento do número de novas infecções pelo Sars CoV-2 (coronavírus) registrado nas últimas semanas, o que motivou a decisão da Sesa pela suspensão temporária, segundo explica o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, em vídeo. 
Ele diz que, quando a estratégia foi adotada, o Espírito Santo estava numa fase de recuperação, com queda de casos, e havia uma média de 300 a 400 confirmações por dia. Atualmente, a quantidade de infectados passa de mil diariamente. Por esta razão, foi adotada a suspensão de 21 dias.
"Neste período, iremos anunciar novas estratégias da ampliação da testagem para a Covid-19 no Espírito Santo, para seguir interrompendo a cadeia de transmissão de maneira qualificada e tendo a capacidade de reconhecer os casos reais", destaca Nésio Fernandes. 
Desde o início da pandemia até esta quinta-feira (26), já foram realizados mais de 618 mil  testes pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen), incluindo até então os casos intradomiciliares. 

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