Ainda sem vacina, coronavírus avança e exige cooperação de todos

Estados e municípios foram os verdadeiros protagonistas no combate à pandemia, no vácuo deixado pela ausência de uma articulação nacional. A diferença é que, neste momento em que o país assiste à tendência de alta, muitas cidades passam pela transição de poder nas prefeituras. Governantes que deixam o cargo ao fim deste ano e os eleitos que assumem em 2021 não podem permitir que disputas políticas interfiram no enfrentamento à Covid-19. Ciência e experiência já provaram que uma semana de atraso na adoção de medidas pode significar uma explosão de casos lá na frente.