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Combate à pandemia

'Tem que deixar de ser um país de maricas', diz Bolsonaro sobre Covid-19

O presidente fez a afirmação após dizer que estava correto ao propor medidas menos drásticas de isolamento social

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 19:56
O presidente Jair Bolsonaro durante o lançamento do programa Voo Simples, no Palácio do Planalto.
O presidente Jair Bolsonaro  Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça-feira (10) que o Brasil precisa "deixar de ser um país de maricas" ao dizer que o país precisa enfrentar a pandemia do coronavírus.
"Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio. Lamento os mortos, todos nós vamos morrer um dia. Não adianta fugir disso, fugir da realidade, tem que deixar de ser um país de maricas", afirmou o presidente.
"Temos que enfrentar, peito aberto, lutar", continuou. Em seguida, Bolsonaro disse que a geração hoje em dia é de "Toddynho, Nutella, zap".
O presidente fez a afirmação após dizer que estava correto ao propor medidas menos drásticas de isolamento social e criticar prefeitos e outros países que optaram por políticas mais severas e que agora "começam a amendrontar o povo brasileiro com a segunda onda".
"É a vida. Tem que enfrentar. E todo chefe de estado tem que tomar decisões que não me deixaram tomar", disse.
Bolsonaro deu as declarações ao falar para um público formado por empresários do setor do turismo num evento para lançar políticas para impulsionar a área no Brasil.
"Vem uma turminha aí falar 'queremos o centro', nem ódio para cá nem ódio para lá. Ódio é coisa de maricas. Meu tempo de bullying na escola era porrada. Agora chamar um cara de gordo é bullying. Nós temos como mudar o destino do Brasil, não teremos outra oportunidade", disse.

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