Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Único adversário é o vírus, diz Doria sobre disputa a respeito de vacina
Política

Único adversário é o vírus, diz Doria sobre disputa a respeito de vacina

O governador de São Paulo, João Doria e o presidente Jair Bolsonaro têm disputado politicamente as ações de combate à Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 15:25

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 15:25

Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Flickr Governo do Estado de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), reforçou, pelo Twitter, a informação dada pelo comitê de Saúde do Estado que o "efeito adverso grave", motivo pelo qual a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu os testes com a Coronavac, "não está relacionado à vacina". Doria disse que a agência é um órgão técnico e disse ter confiança de que os testes do imunizante, em desenvolvimento pelo Instituto Butantan, serão retomados de imediato.
Sem citar o presidente Jair Bolsonaro, Doria afirmou, pelo Twitter, que o "único adversário é o vírus". O governador e o presidente têm disputado politicamente as ações de combate à covid-19 e, enquanto Doria pleiteia recursos do governo federal para a produção da vacina, Bolsonaro questiona a origem chinesa do imunizante e diz que a vacina não será adquirida pelo governo federal para aplicação pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Mais cedo, após a Anvisa suspender os testes clínicos da vacina, Bolsonaro havia escrito em resposta a outro usuário do Facebook ter ganhado do governador de São Paulo. A resposta não está mais disponível. Para Doria, o "objetivo do Butantan é viabilizar vacina segura para todos os brasileiros".

Veja Também

Suspensão da Coronavac causa descrédito gratuito, diz Dimas Covas

Bolsonaro critica Doria e, sem provas, acusa vacina de causar "morte e invalidez"

"Mais uma que Jair Bolsonaro ganha", diz presidente sobre suspensão de testes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados