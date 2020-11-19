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Covid-19

Primeiro lote da Coronavac com 120 mil doses chega ao Brasil

A CoronaVac é uma das quatro vacinas contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2) que estão sendo testadas no Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 11:45

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 11:45

Estudo aponta que a vacina Coronavac é segura e oferece resposta imune em 97% dos casos
Estudo aponta que a vacina Coronavac é segura e oferece resposta imune em 97% dos casos Crédito: Frederico Brasil/Futura Press/Folhapress
As 120 mil primeiras doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo laboratório Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, chegaram na manhã desta quinta (19) a São Paulo. O material foi importado da China pelo governo de São Paulo e desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
A Coronavac é uma das quatro vacinas contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2) que estão sendo testadas no Brasil. O governo de São Paulo firmou acordo para a compra de 46 milhões de doses e para a transferência de tecnologia para o Instituto Butantan. Entretanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda não autorizou a utilização da vacina, que está na terceira fase de testes, quando é aplicada em humanos. Até o momento a vacina mostrou segurança e eficácia, segundo os estudos.
O governador João Doria, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e o secretário Estadual de Saúde, Jean Gorinchtey, acompanharam a chegada do lote.

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