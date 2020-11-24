Evitar sair de casa sem necessidade e usar máscara estão entre as medidas necessária para diminuir a pandemia no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

A última vez que o Estado teve tantos infectados em apenas um dia foi em 8 de julho, quando foram divulgados 1.834 resultados positivos. Vale ressaltar que naquele mês os capixabas viviam o pico da pandemia. Todos os dados levam em conta as atualizações diárias do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ).

12 casos a cada dez minutos é o que os dados divulgados nesta terça-feira (24) no Painel Covid-19 representam

Também é importante lembrar que, desde agosto, o Espírito Santo mantinha a maioria dos dias com menos de 1.000 novos casos. Em setembro, por exemplo, esse patamar nunca foi atingido. Em outubro, foram apenas quatro vezes. Já neste mês, a grande parte  exatos 17 dias  superou esta marca.

Your browser does not support the audio element. Número de casos de coronavírus em 24h é o maior desde julho no ES -

"É um alerta importante. Os números só vinham subindo, só confirmam que o risco de transmissão já não era baixo e que precisávamos ficar atentos" Rúbia Miossi - Infectologista

Na análise, a médica infectologista Rúbia Miossi também lembrou que houve uma ampliação da testagem em setembro e que é preciso considerá-la quando se faz a comparação com os meses anteriores. "Hoje, qualquer pessoa é testada, não só quem é do grupo de risco. Antes, provavelmente, tínhamos casos subnotificados", explica.

Ao mesmo tempo, ela pontua que essa já é a realidade dos últimos dois meses. "Se isso é desde o final de setembro e houve uma alta na taxa de transmissão em relação ao passado, é óbvio que vai ter mais pessoas positivas", diz. "A única forma de controlar o vírus é se distanciar", completa.

"As pessoas, mais do que nunca, precisam respeitar as medidas. Não é só porque o comércio está funcionando, que as coisas estão abertas, que você precisa sair para a rua" Rúbia Miossi - Infectologista

Nesse sentido, ela ressalta a importância dos capixabas não esquecerem que a pandemia não acabou e voltarem a respeitar o isolamento - para quem está com sintomas da doença e testa positivo - e o distanciamento social, para as demais. "Isso é que fez com que os casos reduzissem no passado", afirma.

Ou seja, enquanto não há vacina e nem todos forem vacinados é preciso, sim, seguir aquelas regras já conhecidas: higienizar as mãos, usar máscaras, evitar aglomerações e "sair o menos possível". "Se você puder, não tenha contato com pessoas idosas da família. Se não tiver como, evite as outras pessoas", orienta Rúbia Miossi.

O QUE DIZ A SESA