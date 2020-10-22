Covid-19: subsecretário atribui aumento de casos a maior testagem e aglomerações no ES

Subsecretário de Vigilância em Saúde do ES, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O Espírito Santo registrou mais de 1 mil casos de coronavírus em 24 horas nesta quarta-feira (21) - isso não acontecia desde agosto. O número chamou a atenção e acendeu o alerta para a população sobre a circulação da doença no Estado. De acordo com a Secretaria de Estado da Saude (Sesa), o aumento de testagem contribuiu para o número elevado. Mas, as aglomerações também estão fazendo com que os casos aumentem.

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, explicou, inicialmente, que os casos não são do mesmo dia, mas sim que foram confirmados naquela data. Eles foram confirmados nessas 24 horas, mas eles se distribuem nos dias anteriores. Da mesma forma os óbitos, que foram 15 confirmados, mas não ocorreram todos nessas 24 horas, disse.

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AUMENTO DA TESTAGEM

No entanto, ele listou fatores que justificam a alta no número de casos. O primeiro deles é o aumento da testagem realizada no estado. Segundo Reblin, teste em familiares de pessoas que confirmam positivo e o próprio inquérito escolar estão contribuindo para o maior registro. Mas ele garante que as internações e óbitos seguem sem alteração.

Hoje, quando alguém confirma para a doença, nós testamos os familiares. E aquele caso que seria Covid assintomático e não ia ser identificado, ele vem sendo identificado. Nós estamos em pleno inquérito escolar, que também detecta mais casos. Estamos descobrindo mais gente que seria assintomático e que não seria detectado, mas a gente não tem esse reflexo na internação e nos óbitos. A nossa curva continua de uma maneira descendente de regra geral para o Espírito Santo, destacou.

AGLOMERAÇÃO

O segundo fator destacado pelo subsecretário é a aglomeração e o desrespeito às regras de prevenção à Covid-19. Reblin ressalta que não está proibida a realização de atividades e passeios, mas desde que o distanciamento social, uso de máscara e higiene das mãos seja seguida.

O segundo é de fato quando a gente aglomera e sem seguir as regras. A gente pode participar de atividades, pode passear, mas precisa seguir a regra do distanciamento, do uso da máscara e de lavar as mãos. Quando não seguimos a regra, o reflexo é, de fato, o aumento de casos, ressaltou.

Praias lotadas durante a pandemia Crédito: Fernando Madeira

MAIS CASOS EM FERIADOS E LOCAIS DE MAIOR MOVIMENTO

O secretário destacou, ainda, que está sendo observado um aumento nas notificações em períodos após feriados e também em locais conhecidos por aglomerações. Principalmente praias e bairros com grande movimentos noturnos em bares e restaurantes.