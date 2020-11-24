ES registra 23 mortes e 1.789 novos casos de Covid

Uso de máscara e higienização frequente das mãos são medidas que previnem a contaminação pelo coronavírus

A quantidade de curados também subiu, chegando a 167.923. Desses, 1.730 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,3%, e mais de 607,3 mil testes já foram realizados no Estado.