ES registra 23 mortes e 1.789 novos casos de Covid

Mais 23 óbitos foram registrados no Espírito Santo nesta terça-feira (24), elevando para 4.172 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 181.306 casos confirmados da doença, 1.789 apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 26.582 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (23.405), Serra (23.152) e Cariacica (16.434). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.467 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.012.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 167.923. Desses, 1.730 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,3%, e mais de 607,3 mil testes já foram realizados no Estado.