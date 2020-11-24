AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Em 24 horas

ES registra 23 mortes e 1.789 novos casos de Covid

No total,  181.306 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus no Espírito Santo, das quais 4.172 morreram em decorrência da doença

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 17:59
Empresária vai ter que fornecer máscaras contra Covid-19 após cometer crime tributário
Uso de máscara e higienização frequente das mãos são medidas que previnem a contaminação pelo coronavírus Crédito: Freepik
Mais 23 óbitos foram registrados no Espírito Santo nesta terça-feira (24), elevando para 4.172 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 181.306  casos confirmados da doença, 1.789 apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 26.582 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (23.405), Serra (23.152) e Cariacica (16.434). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.467 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.012.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 167.923. Desses, 1.730 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,3%, e mais de 607,3 mil testes já foram realizados no Estado.

Veja Também

Grupo de pesquisadores aponta para início da 2ª onda de Covid no Brasil

Sete meses após pegar Covid, capixaba testa positivo novamente

Incompetente para testar Covid, Brasil não deve melhorar na hora de vacinar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os casos de racismo que mancharam a Copa: 'ele nunca desapareceu'
Imagem de destaque
'Não haverá mais eleições aqui': o discurso de Daniel Ortega que fecha caminho para oposição na Nicarágua
Moto, motociclista, motocicleta, trânsito, direção
Motociclistas não param de morrer no trânsito e nada muda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados