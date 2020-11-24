Incompetente para testar Covid, Brasil não deve melhorar na hora de vacinar

O Ministério da Saúde afirma que vai checar com os fabricantes se é possível estender a validade do produto. Mesmo que ganhe algum tempo, de nada vai adiantar descarregar milhões de testes nas mãos de governadores e prefeitos. Secretarias estaduais e municipais de Saúde não possuem estrutura operacional para processar ou mesmo estocar grandes quantidades do material. Além disso, alegam que não conseguiram usar todos os testes distribuídos até o momento porque receberam kits incompletos do governo federal. Faltam reagentes, tubos de laboratório e cotonetes de coletar amostras, por exemplo.

A falta de planejamento é cristalina e representa não apenas dinheiro público jogado fora, mas uma falha que pode custar vidas. Mais precisos para detectar a doença, os exames RT-PCR são cruciais para medir o avanço da pandemia em cada região e, a partir dos resultados, elaborar planos de contingenciamento. Apesar do mantra de especialistas para “testar, testar, testar”, o Brasil erra brutalmente nesse quesito. É o terceiro país em número de casos no mundo, mas ocupa a 103º posição no ranking de diagnósticos por milhão de habitantes. De acordo com o professor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP) Daniel Lahr, em entrevista ao G1, a amostragem é tão pífia que “pode ser basicamente ignorada”. Tateando no escuro, prefeitos e governadores têm se apoiado em outros indicadores, como taxa de ocupação de UTIs, para traçar rumos.