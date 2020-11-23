Lotação em hospitais, vacina e novas restrições: o que diz o secretário de Saúde do ES

Secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes de Medeiros Junior Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, avaliou a evolução da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo durante entrevista à Rádio CBN Vitória nesta segunda-feira (23). Na conversa com a jornalista Fernanda Queiroz, Nésio destacou pontos importantes, como a ocupação de leitos nos hospitais, a discussão sobre mais restrições para cidades que mudem a classificação de risco para a transmissão da doença e também da possibilidade de vacinação dos primeiros grupos em 2021.

LOTAÇÃO EM HOSPITAIS

A ocupação de leitos exclusivos para a Covid-19 tem aumentado nas últimas semanas. Apesar de os números estarem baixos, considerando a capacidade total de ampliação - 50% de ocupação, de acordo com o Painel Covid-19 - alguns hospitais já estão operando próximo da superlotação, segundo o secretário. No entanto, Nésio reforça que o Estado se preparou para mobilizar pacientes e leitos em todo o estado para garantir o atendimento.

Nós temos, como desenhado no início da pandemia, uma capacidade de mobilizar pacientes de diversas regiões para que, no complexo hospitalar do Espírito Santo, a gente garanta o acesso ao leito. Algumas unidades, em especial as de segunda linha, que não são de porta aberta, a gente tem trabalhado com a ocupação delas perto de 100% em algumas ocasiões, disse.

TRANSPORTE E ACADEMIAS

Questionado sobre mudanças no transporte público, visto que Vitória, Cariacica e Viana - municípios da Região Metropolitana que entraram para o risco moderado nesta segunda-feira (23) - contam com um grande volume de passageiros no transporte público; e para as academias, o secretário garantiu que não há mudanças para esses setores atualmente. Mas ressaltou que as estratégias são definidas a cada semana, podendo haver ajustes no decorrer da pandemia.

Nós não temos alterações para o transporte público e, por enquanto, não temos alterações para academias. Nós estamos ainda no processo de atualização das medidas qualificadas e, no momento, não haverá alteração para as medidas qualificadas de acordo ao risco que a matriz defina. Nós temos atualizado a estratégia semanalmente. No momento em que temos que tomar ou rever uma medida qualificada, a gente toma a decisão de rever aquela medida, autorizando aquelas atividades ou aumentando a restrição, destacou.

VACINAÇÃO A PARTIR DE MARÇO

Questionado também sobre a vacinação, o secretário apontou que a imunização deve começar para os primeiros grupos no segundo trimestre de 2021, onde devem ser imunizados idosos e profissionais da saúde. Nésio reforçou que tudo depende do emprego de ações do Ministério da Saúde para a aquisição de vacinas que já estejam eficazes e disponíveis contra a doença.

"A vacinação deve ocorrer para os primeiros grupos no segundo trimestre do ano que vem. Entre março e junho, devemos ter os idosos e profissionais da saúde, iniciando o processo de vacinação da primeira e segunda dose" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde