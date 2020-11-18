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No primeiro trimestre

Coronavírus em esgoto no ES: resultados de pesquisas só em 2021

É o que aponta a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), que destinou recursos para a realização dos projetos

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 13:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 13:44
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Cesan em Vitória
Trabalhos fazem análise da presença do novo coronavírus no esgoto da Grande Vitória Crédito: Divulgação/Cesan
Duas pesquisas que visam analisar a presença do novo coronavírus no esgoto da Grande Vitória só devem ter os resultados disponibilizados em 2021. É o que aponta a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), que destinou recursos para a realização dos projetos, conduzidos por professores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
O primeiro, chamado de Avaliação de SARS-COV-2 em águas residuárias e estabelecimento de sistemas de divulgação de dados começou em junho deste ano e tem um prazo de 12 meses para ser concluído. De acordo com a Fundação, a coleta das amostras já foi iniciada e os primeiros resultados devem ser divulgados no primeiro trimestre de 2021.
Já o segundo estudo relacionado é o Vigilância epidemiológica e ambiental de SARS-CoV-2 na Região Metropolitana de Vitória  ES. Este tem um prazo maior para ser realizado - dois anos - e foi iniciado em maio de 2020. De acordo com a Fundação, a previsão é de que os resultados preliminares também estejam disponíveis no primeiro trimestre do ano que vem.
O órgão afirmou que foram destinados R$ 217,9 mil para a realização de dois projetos.
A reportagem entrou em contato com a Ufes para mais informações sobre o andamento dos projetos, sobre as coletas e análises preliminares. Esta matéria será atualizada assim que uma resposta for recebida.

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