Igualdade não é bandeira apenas dos negros, mas da sociedade civilizada

Calcado no mito da democracia racial, apressadamente adotado pelo Brasil pós-escravidão e que isentou sucessivos governos de promover medidas reparadoras e promotoras de equidade, o discurso do paraíso miscigenado não é nada menos do que negacionista. E o negacionismo parece ter se tornado uma especialidade do atual governo para todos os assuntos incômodos.

E a crise sanitária ampliou desigualdades históricas. Segundo estudo do Dieese sobre dados do IBGE, a maioria das pessoas que perdeu o emprego ou deixou de buscar trabalho por falta de perspectivas entre o primeiro e o segundo trimestres de 2020 era negra: 6,4 milhões de pretos e pardos, contra 2,4 milhões de brancos na mesma situação.