'Inaceitável', diz Casagrande sobre morte de negro no Sul do Brasil

Imagens gravadas no estacionamento do Carrefour mostram o homem sendo espancado Crédito: Reprodução

No texto publicado pouco antes das 14h desta sexta-feira (20), o governador do Espírito Santo afirmou ser "inaceitável a morte de um cidadão como a que aconteceu ontem" e defendeu que a "violência é a degradação total da condição humana" e que "um basta a essas atitudes é tarefa urgente de todos".

Inaceitável a morte de um cidadão como a que aconteceu ontem em Porto Alegre. A vulgarização da violência é a degradação total da condição humana. Um basta a essas atitudes é tarefa urgente de todos. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) November 20, 2020

Depois de cometerem o crime e tirarem a vida de uma pessoa negra, os dois homens foram presos. Ambos seguranças da loja, um deles também é policial militar. De acordo com o site GaúchaZH, o espancamento aconteceu depois da vítima se envolver em uma briga com uma funcionária do estabelecimento.

Deputada Federal pelo Rio Grande do Sul, Maria do Rosário (PT) publicou no início desta madrugada o vídeo que mostra a atitude "covarde" e criticou a postura passiva adotada por pessoas que presenciaram o acontecimento. No texto, ela lembrou que "O racismo mata!" e que "#VidasNegrasImportam".

O espancamento covarde mata o rapaz. O vídeo está nas redes. Ñ ia posta-lo mas afinal ... homem foi morto! É uma denúncia!

O racismo mata! #VidasNegrasImportam

Notem q passa um sujeito e NÃO FAZ NADA. Tem uma mulher FILMANDO DE PERTO. Nem tentou impedir! Ela é parte do horror! pic.twitter.com/SjvuH9CMpN — Maria do Rosário (@mariadorosario) November 20, 2020