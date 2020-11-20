'Inaceitável', diz Casagrande sobre morte de negro no Sul do Brasil

No Dia da Consciência Negra, o governador Renato Casagrande (PSB) se manifestou nas redes sociais sobre o caso de João Alberto Silveira Freitas um homem negro, de 40 anos, que foi espancado até a morte em um supermercado de Porto Alegre (RS), no Sul do Brasil, por dois homens brancos, durante a noite dessa quinta-feira (19).
No texto publicado pouco antes das 14h desta sexta-feira (20), o governador do Espírito Santo afirmou ser "inaceitável a morte de um cidadão como a que aconteceu ontem" e defendeu que a "violência é a degradação total da condição humana" e que "um basta a essas atitudes é tarefa urgente de todos".
Depois de cometerem o crime e tirarem a vida de uma pessoa negra, os dois homens foram presos. Ambos seguranças da loja, um deles também é policial militar. De acordo com o site GaúchaZH, o espancamento aconteceu depois da vítima se envolver em uma briga com uma funcionária do estabelecimento.
Deputada Federal pelo Rio Grande do Sul, Maria do Rosário (PT) publicou no início desta madrugada o vídeo que mostra a atitude "covarde" e criticou a postura passiva adotada por pessoas que presenciaram o acontecimento. No texto, ela lembrou que "O racismo mata!" e que "#VidasNegrasImportam".
Em nota, a rede de supermercados Carrefour definiu a morte de João Alberto Silveira Freitas como "brutal" e anunciou que vai romper o contrato com a empresa responsável pelos seguranças. "O funcionário responsável pela loja na hora do ocorrido também será demitido", adiantou.