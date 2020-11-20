Homem negro é espancado até a morte por seguranças de supermercado no RS

Imagens gravadas no estacionamento do Carrefour mostram o homem sendo espancado Crédito: Reprodução

Um homem negro foi espancado até a morte por dois seguranças de uma loja do supermercado Carrefour localizada no bairro Passo d´Areia, em Porto Alegre (RS) na noite desta quinta-feira (19), véspera do Dia da Consciência Negra.

Os acusados de matar João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foram presos. Um deles é policial militar e foi levado para um presídio militar. O outro é segurança da loja e foi levado para um prédio da Polícia Civil. As imagens da agressão foram gravadas e circulam nas redes sociais (veja vídeo abaixo). A morte de João Alberto, conhecido como Beto, provocou a mobilização de ativistas contra o racismo.

O espancamento covarde mata o rapaz. O vídeo está nas redes. Ñ ia posta-lo mas afinal ... homem foi morto! É uma denúncia!

O racismo mata! #VidasNegrasImportam

Notem q passa um sujeito e NÃO FAZ NADA. Tem uma mulher FILMANDO DE PERTO. Nem tentou impedir! Ela é parte do horror! pic.twitter.com/SjvuH9CMpN — Maria do Rosário (@mariadorosario) November 20, 2020

Segundo o site GaúchaZH, o espancamento aconteceu após uma briga da vítima com uma funcionária do supermercado. Ela chamou os seguranças, que levaram Beto para fora e espancaram o homem até a morte.

O QUE DIZ O SUPERMERCADO

O Carrefour, por meio de sua assessoria de imprensa, definiu a morte como brutal e anunciou que romperá o contrato com a empresa responsável pelos seguranças. Informou também que vai demitir o funcionário responsável pela loja na hora do ocorrido.

"O Carrefour informa que adotará as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos neste ato criminoso", diz nota divulgada pelo supermercado. "Em respeito à vítima, a loja será fechada. Entraremos em contato com a família do senhor João Alberto para dar o suporte necessário".

REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS

Às vésperas do Dia da Consciência Negra, um homem negro é espancado e morto por seguranças em um supermercado da rede Carrefour em Porto Alegre.



Até quando? — Guilherme Boulos 50 (@GuilhermeBoulos) November 20, 2020

Sério que eu acordei no #DiadaConscienciaNegra pra noticiar que João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, um homem negro, foi espancado e morto por dois seguranças brancos, dentro de um supermercado de Porto Alegre?

P.S: aos colegas da imprensa: citem o nome da vítima, sempre. — Aline Midlej (@AlineMidlej) November 20, 2020

Seguranças que já mataram cachorro e, agora, um homem negro. Loja que continuou aberta após funcionário sofrer infarto e ter o corpo coberto com guarda-sol. Cliente negro espancado por falsa suspeita de furto. Quando é que os donos e acionistas do Carrefour vão pagar essa conta? — Breiller Pires (@breiller) November 20, 2020