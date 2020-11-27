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Pandemia

Coronavírus: ES registra 4.224 mortes e passa de 186 mil casos

No total, 186.574 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus no Espírito Santo, das quais 4.224 morreram em decorrência da doença

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 17:59
Máscara e mapa do ES
Máscara e mapa do ES Crédito: Teddy Rawpixel/Rawpixel/Montagem Editoria visual
Mais 17 óbitos foram registrados no Espírito Santo nesta sexta-feira (27), elevando para 4.224 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 186.574 casos confirmados da doença, 1.773 apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 27.481 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (23.940), Serra (23.833) e Cariacica (16.761). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.549 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.120.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 172.842.  A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,3%, e  623.531 mil testes já foram realizados no Estado.

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