Coronavírus: ES registra 4.224 mortes e passa de 186 mil casos

Mais 17 óbitos foram registrados no Espírito Santo nesta sexta-feira (27), elevando para 4.224 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 186.574 casos confirmados da doença, 1.773 apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 27.481 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (23.940), Serra (23.833) e Cariacica (16.761). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.549 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.120.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 172.842. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,3%, e 623.531 mil testes já foram realizados no Estado.