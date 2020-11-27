Teremos meses duros pela frente até a chegada da vacina ao ES

Para atravessar os meses que faltam até a imunização, é incontornável o comprometimento de governos, empresas e população. Administrações públicas comprometidas lutam para encontrar o equilíbrio tênue entre o controle da disseminação da doença, que impõe medidas restritivas, e a flexibilização de atividades, para não asfixiar setores econômicos e trabalhadores. Empresas precisam verdadeiramente engajar-se no controle de contágio na parte que lhes cabe nesse latifúndio, seja oferecendo condições para o home office nas funções em que o trabalho remoto for possível, seja monitorando a aplicação das regras sanitárias em seus espaços de trabalho.

À população, por sua vez, permanece o apelo por civilidade e consciência. Não há lei que possa dar conta de frear a doença se as pessoas, em suas tarefas mais banais, não respeitarem preceitos mínimos de higienize e distanciamento. Aos governos, cumpre duas importantes tarefas. A primeira delas é a análise cuidadosa dos dados para elaborar as políticas restritivas, dando voz à ciência e às evidências empíricas. A segunda, não menos relevante, é a fiscalização. Enquanto a elaboração de protocolos sanitários tem sido executada a contento no Espírito Santo, a vistoria do cumprimento tem deixado a desejar. Diante da gravidade da situação, as cenas frequentes de aglomeração não podem continuar, nem pela imprudência de parte da população, nem pela negligência do poder público.