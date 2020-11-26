ES lança plano para retomada e precisa de foco para tirá-lo do papel

Baía de Vitória Crédito: Felipe Mota/Fly Now

Desde o primeiro plano, e mesmo antes disso, já estavam lá as preocupações com a diversificação da economia capixaba para atenuar a volatilidade das commodities, os desafios impostos à redução da desigualdade social e dos índices de violência e antevisões sobre a pressão que a agenda ambiental exerceria sobre governos e empresas. Com a pandemia do novo coronavírus, velhos e novos problemas que atravancam o desenvolvimento do Estado agora exigem respostas urgentes e precisas.

Plano Espírito Santo, cujo propósito é dinamizar o cenário local e acelerar a retomada. Em linhas gerais, conforme adiantou a coluna de Algumas delas começam a ser dadas nesta quinta-feira (26), com o lançamento de um novo programa estratégico para os próximos dois anos, o, cujo propósito é dinamizar o cenário local e acelerar a retomada. Em linhas gerais, conforme adiantou a coluna de Beatriz Seixas , o programa prevê R$ 32 bilhões em investimentos , e as medidas para injetar ânimo na economia incluem linhas de crédito, programas de incentivo à tecnologia e inovação, redução da burocracia e obras de infraestrutura. É um compêndio de esforços, que demanda participação não apenas do governo estadual, mas também da esfera federal e da iniciativa privada para pavimentar o caminho do Estado para fora da crise.

Sem perspectiva de quando se verá livre da pandemia, a gestão de Renato Casagrand e mantém o enfrentamento direto ao novo coronavírus no foco, ao mesmo tempo em que planeja a recomposição do ambiente econômico. Após a vacinação, que se espera que chegue logo em 2021, o Espírito Santo terá que lidar com antigos desafios, a exemplo dos gargalos logísticos, e com os escombros deixados pelo efeito cascata da crise sanitária, entre eles o binômio explosivo de baixa da arrecadação e maior demanda por serviços públicos, devido ao empobrecimento da população.

Por isso é elogiável a iniciativa de traçar prioridades e cooptar apoio desde já. O Estado já não vinha de uma posição confortável, com PIB estagnado em 2019, e precisa investir em suas potencialidades para não desperdiçar nenhuma oportunidade de alavancar sua recuperação. A nova lei do gás e o marco do saneamento estão entre os instrumentos que devem ser explorados para atrair investimentos, assim como a desestatização da Codesa.

Nas mãos dos governos estadual e federal estão obras estruturantes pelas quais o Espírito Santo espera há anos e que não podem ser mais adiadas. Reconhecê-las no plano é um passo importante, mas é preciso compromisso para finalmente tirar do papel a Ferrovia EF 118 e a duplicação da BR 262 , empacadas em Brasília, e concluir as intervenções no Portal do Príncipe , que tiveram início neste ano após muitas promessas.