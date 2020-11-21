Milenar ato de planejar ganha mais importância nestes novos tempos

Bom planejamento é válido para empresas, setor público, instituições e pessoas Crédito: tirachardz/ Freepik

O ato de planejar bem como o hábito que o transforma em virtude podemos afirmar que é milenar. Nasceu das guerras, da arte da guerra, quando líderes guerreiros e generais traçavam suas estratégias e táticas objetivando vencer batalhas, guerras e levantar ou destruir impérios. O exemplo mais notório talvez tenha sido o do general Aníbal, que de Cartago, no norte da África, cerca de 200 anos A.C, ousou invadir Roma passando por Espanha, atravessando os Pirineus e Alpes e chegando a cerca de 40 quilômetros do seu alvo. E isso no inverno, para surpreender os romanos. Lembrei-me dessa passagem por uma razão muito simples: leitura e tradução nas aulas de latim, na juventude.

Pensando no hoje, o que podemos perceber é que, em essência, o ato de planejar continua sendo importante, para não dizer ainda mais importante e até crucial, naturalmente não suficiente, pois demanda sempre consequências objetivas. Uma coisa é planejar em circunstâncias e ambientes mais sólidos. Outra é defrontar-se com volatilidades crescentes e intermitentes e turbulências líquidas com poder de mover estruturas.

Nessa sucessão de realidades que se movem em velocidade crescente, conformando sucessivos “mundos novos”, o planejar, ao contrário do se poderia imaginar, ganha espaço e importância. Naturalmente, exigindo-lhes adequações aos tempos de uma “modernidade líquida”, onde o tempo se coloca como variável chave.

Essa reflexão é válida tanto para empresas, setor público, instituições de variadas matizes e também para pessoas no planejamento de suas trajetórias de vida. Cada vez mais se evoca, portanto, a necessidade de se impregnar a cultura do planejar.