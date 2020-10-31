Com vitória de Biden nos EUA, Brasil terá que rever apostas

No campo comercial o foco está no acesso à tecnologia 5G, novo condicionante da corrida competitiva entre países. Acredito que nesse caso prevaleça o pragmatismo da política externa norte-americana, com Biden mantendo a pressão, logicamente com mais moderação, em favor do seu sistema. Não deve acontecer o mesmo quando entra em jogo a questão do combate à pandemia. Aí teremos o contraponto à visão “terraplanista” e negacionista em torno da vacina.