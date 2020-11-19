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Negócios

Confiança do empresário do comércio sobe 4,1% em novembro, diz CNC

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, apesar disso, a confiança recuou 11,9% na comparação com novembro do ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 16:09

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 16:09

Comércio da avenida Expedito Gárcia, em Campo Grande, Cariacica
As expectativas do empresário do comércio cresceram 1,3%. Já as intenções de investimentos subiram 3,9%. Crédito: Ricardo Medeiros
O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) teve alta de 4,1% na passagem de outubro para novembro deste ano, segundo dados divulgados hoje (19) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Apesar disso, a confiança recuou 11,9% na comparação com novembro do ano passado.
Na passagem de outubro para novembro, a principal responsável pelo aumento da confiança foi a avaliação sobre as condições atuais, que subiu 10,4%. A avaliação sobre a economia foi o componente com maior alta: 11,3%.
As expectativas do empresário do comércio cresceram 1,3%. Já as intenções de investimentos subiram 3,9%.
Na comparação com novembro de 2019, houve quedas de 19,3% nas condições atuais, de 7,3% nas expectativas e de 12,1% nas intenções de investimentos.

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