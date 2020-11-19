Vitória é a 6ª melhor cidade do país em ranking de competitividade

Baía de Vitória com vista para o porto: Capital capixaba é a 6ª cidade mais competitiva do país Crédito: Luciney Araújo

Ranking de Competitividade dos Municípios 2020. Em meio à pandemia do novo coronavírus , propulsora da pior crise já enfrentada a nível mundial, uma boa notícia para a Capital capixaba. Impulsionada pelo bom ambiente de negócios e econômico, Vitória foi apontada como a 6ª cidade mais competitiva do país, segundo o

Ao todo, foram analisados 405 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes. A performance das cidades foi avaliada a partir de 55 indicadores, agrupados com base em três dimensões, que são subdivididas em 12 pilares.

Os critérios analisados são instituições (sustentabilidade fiscal e funcionamento da máquina pública); sociedade (acesso à saúde, qualidade da saúde, acesso à educação, qualidade da educação, segurança, e saneamento e meio ambiente); e economia (inserção econômica, inovação e dinamismo econômico, capital humano e telecomunicações).

Ao passo que ocupa o sexto lugar geral no ranking, na dimensão economia, Vitória ocupa a 5ª posição, apresentando de forma equilibrada bons resultados nos pilares inserção econômica (que leva em conta aspectos do mercado de trabalho), capital humano, e inovação e dinamismo econômico (6ª, 9ª e 10ª colocação, respectivamente).

Entretanto, a Capital ainda deixa a desejar na parte de telecomunicações (que avalia acesso a serviços de telefonia e internet), ocupando somente a posição de número 129 no pilar.

OUTRAS CIDADES DO ES FICAM PARA TRÁS

Outros nove municípios capixabas também foram analisados no estudo, entretanto, seus resultados ainda deixam a desejar, e indicam uma necessidade latente de avanços para que se tornem mais competitivos.

A realidade dos demais municípios, quando comparada a Vitória, é completamente distinta. Na classificação geral, a Capital não apenas ocupa uma das primeiras posições, como é a única cidade do Espírito Santo no top 100, observa o coordenador de Competitividade do CLP, Lucas Cepeda.

Cepeda destaca, entretanto, que vale a pena olhar para as dimensões do ranking, especialmente em relação à análise de instituições, que diz respeito à sustentabilidade fiscal e funcionamento da máquina pública.

Linhares e Com exceção de São Mateus Colatina , todas as cidades do Estado mencionadas na pesquisa estão bem representadas, com destaque para Cariacica , que ocupa a 8ª posição no indicador e a melhor entre os municípios capixabas, seguida pela Serra , que ocupa a 10ª posição.

Em relação à análise dos pilares de sociedade, nenhum município, particularmente, se destaca. Mesmo Vitória, que ocupa a melhor colocação, está em 81º lugar.

Os dados demonstram problemas em áreas básicas, como saúde, educação, segurança. Nenhum município ocupa uma posição elevada e são pontos que precisam de certa atenção.

Já na parte da economia, o salto entre a 5ª posição da Capital e a segunda melhor colocação no Estado é gigante: Cachoeiro de Itapemirim ocupa apenas o 183º lugar.

"Esse ranking ainda não mensurou o impacto da pandemia, por exemplo. Os dados foram fechados neste ano, mas são referentes a 2019. Os municípios que estavam mais organizados e numa situação financeira melhor no ano passado vão ter maior facilidade de se recuperar. Os demais vão precisar batalhar um pouco mais" Lucas Cepeda - Coordenador de Competitividade do CLP

Cepeda destaca que o estudo é feito somente a partir de dados públicos, sendo que grande parte é auto-declatória, e que decisão de ampliar a análise competitiva da gestão pública também para a esfera municipal foi um passo importante, pois dá ferramentas que direcionam a atuação dos governantes para áreas que precisam de mais atenção.