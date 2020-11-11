Retomada da economia em V beneficia finanças do ES e dos municípios

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo vê melhora no cenário fiscal do Estado Crédito: Fernando Madeira

O quadro de mais tranquilidade nas finanças públicas se respalda num movimento forte que tem acontecido no Estado: a retomada em "V" da economia devido ao aumento do consumo que tem alavancado a produção das indústrias capixabas

A reação positiva já havia sido indicada pelo último boletim extraordinário do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) , cujas projeções apontam para margem fiscal positiva em todos os cenários de 2020 para o Estado mesmo que não haja um crescimento nas receitas, devido às perdas com royalties de petróleo. Mesmo que haja uma queda na receita total, a retração deve ser menor do que a estimada nos estudos anteriores.

Em relação às cidades, a análise da Corte de Contas traz ainda uma projeção de resultado orçamentário com superávit para os municípios principalmente por causa da melhora na arrecadação do ICMS, que é distribuída pelo Estado às prefeituras.

Quando os primeiros cenários foram projetados, lá em março, não tínhamos uma certeza quanto às decisões do governo federal em relação à pandemia. Mas agora já conseguimos observar a melhora em função da ajuda da União. As decisões já foram tomadas, então sabemos por onde caminhamos, observou Adécio de Jesus, auditor de controle externo do TCES.

Além da retomada da indústria, outra questão que tem contribuído, segundo Jesus, é o socorro federal aos Estados e municípios. O benefício foi estendido até novembro. Ou seja, neste mês, ainda há uma fonte de recursos que complementa perdas relacionadas aos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM).

Com essa legislação, a União transfere para os entes subnacionais a cota-parte baseando-se na arrecadação de 2019 antes da pandemia, mesmo que o Tesouro Nacional tenha registrado perdas em suas receitas em 2020.

Valores mais significativos, a fim de ajudar os entes federativos a enfrentarem a pandemia da Covid-19 , também foram repassados em quatro parcelas, tendo sido descontinuados em setembro.

Paralelamente, houve o pagamento do auxílio emergencial, que atendeu mais diretamente a população vulnerável, e foi aplicado em consumo. Consequentemente, influenciou a arrecadação de ICMS, que deu um salto nos últimos meses, destaca.

A arrecadação com o imposto alcançou o quarto mês consecutivo de alta, atingindo uma arrecadação acima de fevereiro (mês anterior à pandemia) e próximo do desempenho de janeiro, o maior resultado do ano.

O TCES estima três cenários. No A, mais otimista, haveria uma redução de 5,8%, ou R$ 1,1 bilhão na arrecadação do tributo, em relação a 2019. No B, moderado, a queda na receita chegaria a 7,7%, ou R$ 1,5 bilhão. Já no C, pessimista, a queda na receita em relação a 2019 chegaria a R$ 1,8 bilhão, com um recuo de 9,2%.

Nesta última projeção, a margem fiscal, que representa os recursos disponíveis para ampliar investimentos ou serviços, apresenta resultado positivo, pela primeira vez, em todos os cenários, sendo: R$ 440,11 milhões no A; R$ 403,29 milhões no B; e R$ 169,57 milhões no C.

As reservas financeiras do governo estadual, considerando as fontes próprias, permitem atravessar 2020 sem descontinuidades de pagamentos. E tudo indica que vamos encerrar 2020 no cenário A, otimista. Para os municípios, por exemplo, isso significa a possibilidade de um superávit de R$ 497,4 milhões no final do ano, embora seis deles devam ultrapassar o limite legal de gastos com pessoal.

Quanto a 2021, entretanto, ainda há incertezas. Adécio chama a atenção para o fato de que o auxílio pago pelo governo a desempregados, informais, entre outros grupos vulneráveis, passou de R$ 600 para R$ 300, e está previsto para acabar em dezembro. Isso deve impactar diretamente no consumo das famílias mais pobres, e, consequentemente, na arrecadação.

Os repasses estão diminuindo, os benefícios sociais também. Mas embora eles tenham prazo de validade, a pandemia não acabou. A Covid-19 não tem prazo de validade. Não temos informações ainda de quando estados e municípios vão ter condições de andar com as próprias pernas. A ajuda fez diferença na capacidade econômica, e é difícil prever o cenário a partir de janeiro, frisa.

ACORDOS E FISCALIZAÇÃO AJUDARAM A AUMENTAR ARRECADAÇÃO

O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, atribui essa melhora geral a diversos fatores. Um deles foi um acordo com firmado com a Petrobras que colocou fim a antigos litígios e levou aos caixas do Estado um montante de R$ 191,5 milhões.

O valor, conforme destacou Pegoretti, é pontual, mas outras ações têm permitido aumentar a arrecadação de forma crescente e contínua, como o trabalho de fiscalização.

Como resultado, temos tido possibilidade de maior arrecadação fiscal. O governo também tem lançado, desde o ano passado, várias medidas de desburocratização e melhoria do ambiente de negócios. Isso atrai novas empresas, gera empregos e renda, e também reflete nas contas do Estado, comenta.

Secretário da Fazenda, Rogélio Pegoretti, analisa cenário fiscal do ES Crédito: Secom-ES/Divulgação

Paralelamente, mudanças no cenário econômico também afetaram o caixa. As oscilações no valor do barril de petróleo afetam não apenas a arrecadação de royalties, mas também o preço dos combustíveis, com o qual o Estado também ganha com a arrecadação de ICMS.

O secretário observa ainda que outro fator positivo foi ajuda do governo federal, que destinou recursos a Estados e municípios em meio à crise, e amparou a população vulnerável com o auxílio emergencial. Essa ajuda, entretanto, caminha para o fim.

Olhando o cenário como um todo, temos certa tranquilidade quanto ao presente, mas ainda vivemos incertezas em relação ao futuro, tanto por questões relacionadas à economia nacional, quanto internacional.

ES PERDE RECEITA, MAS NÃO CONSEGUE DERRUBAR DESPESAS

Um estudo da Secretaria do Tesouro Nacional apontou que no quarto bimestre, isto é, julho e agosto, as receitas do correntes do Espírito Santo apresentaram retração de 1%. Apesar disso, as despesas não acompanharam a queda, e se estabilizaram no patamar observado no período em 2019.

O Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), elaborado pelo Tesouro, considera as informações fiscais consolidadas de cada ente federativo e contabiliza todos os Poderes e órgãos estaduais.

O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, observa que, em meio à pandemia, o aumento de gastos com certas áreas foi inevitável, como é o caso da saúde. Houve ampliação do número de leitos, compra de respiradores, entre outros equipamentos necessários para combater a Covid-19.

Ao mesmo tempo, houve redução de custos em áreas como educação, diante do fechamento das escolas até então. Mas, parte dessa economia retornou à população por meio das cestas de alimentação que foram distribuídas aos alunos de escolas da rede estadual, segundo o governo.

É bom lembrar também que, no início do ano, tivemos grandes volumes de chuvas, e isso exigiu do governo auxílios por meio do fundo reconstrução, e também obras em estradas, entre outros, que ainda tem impacto no orçamento, frisa.

O secretário lembra que o governador determinou uma redução de gastos das secretarias e que houve uma diminuição principalmente de despesas com custeio administrativo. Por outro lado, também houve aumento de aplicações em projetos de diversas áreas e obras de infraestrutura.

Os investimentos realizados pelo Estado cresceram 131,5% entre janeiro e agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado. Se olharmos para esse cenário, é muito bom que esse gasto tenha aumentado. Isso ocorre porque temos as contas equilibradas, e o Estado vai usar isso em prol da população.