Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cenário mais otimista

Retomada da economia em V beneficia finanças do ES e dos municípios

Estudos do Tribunal de Contas do Espírito Santo apontam que o governo do Estado deve fechar 2020 com uma margem fiscal positiva, permitindo a expansão de investimentos. Municípios devem fechar o ano no azul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 05:00

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 05:00

Data: 15/01/2020 - ES - Vitória - Tribunal de Contas do Estador do Espírito Santo - Editoria: Política - Fernando Madeira - GZ
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo vê melhora no cenário fiscal do Estado Crédito: Fernando Madeira
O cenário fiscal do Espírito Santo tem avançado em meio à crise e já dá sinais de retomada após uma série de perdas provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Para se ter ideia, o Estado arrecadou, no total, R$ 1,35 bilhão com Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no mês passado  um recorde para o mês de outubro e o melhor resultado desde janeiro de 2012, levando em consideração a inflação. Em valores nominais, ou seja, sem correção do IPCA, a receita é a maior da história com esse tributo.
O quadro de mais tranquilidade nas finanças públicas se respalda num movimento forte que tem acontecido no Estado: a retomada em "V" da economia devido ao aumento do consumo que tem alavancado a produção das indústrias capixabas
A reação positiva já havia sido indicada pelo último boletim extraordinário do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), cujas projeções apontam para margem fiscal positiva em todos os cenários de 2020 para o Estado mesmo que não haja um crescimento nas receitas, devido às perdas com royalties de petróleo. Mesmo que haja uma queda na receita total, a retração deve ser menor do que a estimada nos estudos anteriores.

Veja Também

Outubro tem a melhor arrecadação mensal de ICMS da história do ES

Auxílio turbina receita do ES, mas benefício menor pode travar retomada

Em relação às cidades, a análise da Corte de Contas traz ainda uma projeção de resultado orçamentário com superávit para os municípios principalmente por causa da melhora na arrecadação do ICMS, que é distribuída pelo Estado às prefeituras. 
Quando os primeiros cenários foram projetados, lá em março, não tínhamos uma certeza quanto às decisões do governo federal em relação à pandemia. Mas agora já conseguimos observar a melhora em função da ajuda da União. As decisões já foram tomadas, então sabemos por onde caminhamos, observou Adécio de Jesus, auditor de controle externo do TCES.
Além da retomada da indústria, outra questão que tem contribuído, segundo Jesus, é o socorro federal aos Estados e municípios. O benefício foi estendido até novembro. Ou seja, neste mês, ainda há uma fonte de recursos que complementa perdas relacionadas aos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM).
Com essa legislação, a União transfere para os entes subnacionais a cota-parte baseando-se na arrecadação de 2019 antes da pandemia, mesmo que o Tesouro Nacional tenha registrado perdas em suas receitas em 2020.

Veja Também

Economia do ES deve ter recuperação em "V". Entenda o que é isso

Hotéis do ES ensaiam recuperação após sentirem impacto da pandemia

Valores mais significativos, a fim de ajudar os entes federativos a enfrentarem a pandemia da Covid-19, também foram repassados em quatro parcelas, tendo sido descontinuados em setembro.
Paralelamente, houve o pagamento do auxílio emergencial, que atendeu mais diretamente a população vulnerável, e foi aplicado em consumo. Consequentemente, influenciou a arrecadação de ICMS, que deu um salto nos últimos meses, destaca.
A arrecadação com o imposto alcançou o quarto mês consecutivo de alta, atingindo uma arrecadação acima de fevereiro (mês anterior à pandemia) e próximo do desempenho de janeiro, o maior resultado do ano.

Veja Também

Indústrias do ES criam turnos até no domingo para dar conta do consumo

Indústria do ES ensaia reação à crise e cresce 5% em setembro

O TCES estima três cenários. No A, mais otimista, haveria uma redução de 5,8%, ou R$ 1,1 bilhão na arrecadação do tributo, em relação a 2019. No B, moderado, a queda na receita chegaria a 7,7%, ou R$ 1,5 bilhão. Já no C, pessimista, a queda na receita em relação a 2019 chegaria a R$ 1,8 bilhão, com um recuo de 9,2%.
Nesta última projeção, a margem fiscal, que representa os recursos disponíveis para ampliar investimentos ou serviços, apresenta resultado positivo, pela primeira vez, em todos os cenários, sendo: R$ 440,11 milhões no A; R$ 403,29 milhões no B; e R$ 169,57 milhões no C.
As reservas financeiras do governo estadual, considerando as fontes próprias, permitem atravessar 2020 sem descontinuidades de pagamentos. E tudo indica que vamos encerrar 2020 no cenário A, otimista. Para os municípios, por exemplo, isso significa a possibilidade de um superávit de R$ 497,4 milhões no final do ano, embora seis deles devam ultrapassar o limite legal de gastos com pessoal.

Veja Também

Plano de retomada da economia do ES vai ser lançado em novembro

ES notifica 11 lojas de brinquedos por suspeita de sonegação de impostos

Quanto a 2021, entretanto, ainda há incertezas. Adécio chama a atenção para o fato de que o auxílio pago pelo governo a desempregados, informais, entre outros grupos vulneráveis, passou de R$ 600 para R$ 300, e está previsto para acabar em dezembro. Isso deve impactar diretamente no consumo das famílias mais pobres, e, consequentemente, na arrecadação.
Os repasses estão diminuindo, os benefícios sociais também. Mas embora eles tenham prazo de validade, a pandemia não acabou. A Covid-19 não tem prazo de validade. Não temos informações ainda de quando estados e municípios vão ter condições de andar com as próprias pernas. A ajuda fez diferença na capacidade econômica, e é difícil prever o cenário a partir de janeiro, frisa.

ACORDOS E FISCALIZAÇÃO AJUDARAM A AUMENTAR ARRECADAÇÃO

O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, atribui essa melhora geral a diversos fatores. Um deles foi um acordo com firmado com a Petrobras que colocou fim a antigos litígios e levou aos caixas do Estado um montante de R$ 191,5 milhões.
O valor, conforme destacou Pegoretti, é pontual, mas outras ações têm permitido aumentar a arrecadação de forma crescente e contínua, como o trabalho de fiscalização.
Como resultado, temos tido possibilidade de maior arrecadação fiscal. O governo também tem lançado, desde o ano passado, várias medidas de desburocratização e melhoria do ambiente de negócios. Isso atrai novas empresas, gera empregos e renda, e também reflete nas contas do Estado, comenta.
Secretário da Fazenda, Rogélio Pegoretti, analisa cenário fiscal do ES
Secretário da Fazenda, Rogélio Pegoretti, analisa cenário fiscal do ES Crédito: Secom-ES/Divulgação
Paralelamente, mudanças no cenário econômico também afetaram o caixa. As oscilações no valor do barril de petróleo afetam não apenas a arrecadação de royalties, mas também o preço dos combustíveis, com o qual o Estado também ganha com a arrecadação de ICMS.
O secretário observa ainda que outro fator positivo foi ajuda do governo federal, que destinou recursos a Estados e municípios em meio à crise, e amparou a população vulnerável com o auxílio emergencial. Essa ajuda, entretanto, caminha para o fim.
Olhando o cenário como um todo, temos certa tranquilidade quanto ao presente, mas ainda vivemos incertezas em relação ao futuro, tanto por questões relacionadas à economia nacional, quanto internacional.

Veja Também

Auxílio emergencial salvou economia de recessão ainda mais profunda

Sem auxílio e emprego, 280 mil podem voltar a ser "invisíveis" no ES

ES PERDE RECEITA, MAS NÃO CONSEGUE DERRUBAR DESPESAS

Um estudo da Secretaria do Tesouro Nacional apontou que no quarto bimestre, isto é, julho e agosto, as receitas do correntes do Espírito Santo apresentaram retração de 1%. Apesar disso, as despesas não acompanharam a queda, e se estabilizaram no patamar observado no período em 2019.
O Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), elaborado pelo Tesouro, considera as informações fiscais consolidadas de cada ente federativo e contabiliza todos os Poderes e órgãos estaduais.
O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, observa que, em meio à pandemia, o aumento de gastos com certas áreas foi inevitável, como é o caso da saúde. Houve ampliação do número de leitos, compra de respiradores, entre outros equipamentos necessários para combater a Covid-19.

Veja Também

Como a pior recessão da história atinge o ES, extermina empregos e afeta empresas

Royalties de R$ 18,5 bi em xeque permitiriam ao ES construir 2.700 escolas

Ao mesmo tempo, houve redução de custos em áreas como educação, diante do fechamento das escolas até então. Mas, parte dessa economia retornou à população por meio das cestas de alimentação que foram distribuídas aos alunos de escolas da rede estadual, segundo o governo.
É bom lembrar também que, no início do ano, tivemos grandes volumes de chuvas, e isso exigiu do governo auxílios por meio do fundo reconstrução, e também obras em estradas, entre outros, que ainda tem impacto no orçamento, frisa.
O secretário lembra que o governador determinou uma redução de gastos das secretarias e que houve uma diminuição principalmente de despesas com custeio administrativo. Por outro lado, também houve aumento de aplicações em projetos de diversas áreas e obras de infraestrutura.
Os investimentos realizados pelo Estado cresceram 131,5% entre janeiro e agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado. Se olharmos para esse cenário, é muito bom que esse gasto tenha aumentado. Isso ocorre porque temos as contas equilibradas, e o Estado vai usar isso em prol da população.

Atualização

11/11/2020 - 7:50
Essa matéria foi atualizada para acrescentar uma explicação: antes o texto informava que a arrecadação em outubro foi a melhor da série história para esse mês, o que está correto. Mas é também o melhor resultado para qualquer mês desde janeiro de 2012, levando em consideração a inflação. Mas sem corrigir os dados pelo IPCA, a arrecadação com ICMS foi a maior em valores nominais da história do governo do Estado.

LEIA MAIS SOBRE CONTAS PÚBLICAS

Poupança do ES encolhe perto de R$ 1,2 bi na crise do novo coronavírus

Empresas querem usar R$ 870 milhões em créditos de ICMS para investir no ES

Nota A no Tesouro, ES quer ampliar investimentos para ajudar na retomada

ES vai atrás de lojas que usam apps de pagamentos para sonegar ICMS

Mais de 16 mil empresas no ES embolsaram ICMS pago por consumidor

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vila Velha
Fila dobrou o quarteirão durante mutirão da Semana Nacional do Registro Civil, em Vitória, nesta quinta-feira (16)
Fila dobra quarteirão em mutirão para emissão de documentos em Vitória
Seleção Brasileira
Seleção brasileira goleia Zâmbia por 6 a 1 no Fifa Series

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados