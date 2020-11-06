Hotéis do ES ensaiam recuperação após sentirem impacto da pandemia

Hotel fechado na Praia do Canto colocou estrutura de aço para proteger o imóvel Crédito: Vitor Jubini

Após meses com baixa procura, os hotéis e pousadas capixabas estão, gradualmente, voltando a receber hóspedes. De acordo com o Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Estado do Espírito Santo (Sindihotéis), apenas uma hospedagem continua sem atividade na Grande Vitória. No auge da pandemia, metade fechou as portas temporariamente.

A taxa de ocupação hoteleira dá indícios dessa recuperação. No mês de setembro, os hotéis de Vila Velha e Vitória tinham uma média superior a 40% de ocupação. Em abril, a taxa na Capital havia sido de apenas 15,6% ao passo que, em Vila Velha, não passou de 13%.

Flávio Matias, diretor financeiro do Sindihotéis, acredita que as modalidades de turismo hospitalar, religioso e de lazer já estão se recuperando. Além disso, a expectativa é de melhora. Com o dólar alto, o nosso mercado interno vai ficar muito mais aquecido. Então, vão chegar as férias e as pessoas que têm a tendência de viajar, se elas não viajarem para fora do país, vão viajar para dentro do país, avalia.

A preocupação, no entanto, fica por parte do turismo de negócios. Com as videoconferências substituindo os encontros presenciais, é possível que os hotéis percam parte da sua demanda. Segundo o diretor, se isso acontecer, como alguns especuladores estão entendendo que aconteça, a economia vai sofrer um baque muito grande.

A recuperação de pousadas e hotéis pode significar a reabertura de postos de trabalho que, anteriormente, foram fechados por conta da pandemia. Desde o início do ano, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), serviços de acomodação demitiram mais de mil trabalhadores formais.

Segundo o IBGE, no 2º trimestre de 2020, 7,6% dos trabalhadores do Espírito Santo estavam ocupados em atividades ligadas ao turismo. O dado revela como, ao longo dos anos, a participação desse setor no mercado de trabalho está caindo. Em 2015, 8,4% dos postos de trabalho eram nessa área.

Para que a recuperação continue, é necessário impedir uma possível segunda onda do coronavírus no Estado. Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), confia que ela não ocorrerá. De acordo com ele, a taxa de transmissão do vírus no Espírito Santo está baixa, porém, é necessário continuar seguindo os protocolos de proteção das Secretarias de Saúde e de Turismo para reduzi-la ainda mais.