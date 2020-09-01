Auxílio emergencial salvou economia de recessão ainda mais profunda

Coronavírus está trazendo impactos à economia - Coronavírus economia Crédito: Freepik

Essas medidas ajudaram, principalmente, à população mais pobre, que teve a renda profundamente afetada pela crise causada pelo novo coronavírus . Com isso, o consumo foi impulsionado, e empresas também foram beneficiadas. A liberação de crédito e o programa de manutenção de empregos também ajudaram a socorrer os negócios.

O impacto das medidas foi comemorado nesta terça-feira pelo ministro da Economia, Paulo Guedes , segundo o qual, estas, entre outras estratégias do governo, estão ajudando o país a sair da crise.

Esse [resultado do PIB trimestral] foi o impacto inicial. Mas, na verdade, isso é um som distante. O som daquele impacto da pandemia lá atrás que é onde o Brasil ficaria caso não tivéssemos feito todas as medidas que fizemos. O que acontece é que nós, com essas medidas, conseguimos criar uma volta em V. A economia está voltando em V, declarou.

Ministro da Economia, Paulo Guedes, em cerimônia no Palácio do Planalto Crédito: Edu Andrade/ Ascom/ ME

O movimento em V explica-se da seguinte maneira: após uma forte queda na economia, ocorre uma retomada semelhante, na mesma velocidade. Na visão de economistas, o movimento mais preciso no momento, na verdade, seria em forma de U, isto é, uma queda lenta, menos abrupta, seguida por uma retomada mais devagar.

Na avaliação do economista Wallace Millis, especialista em Gestão Pública, o fato de que o governo não adotou medidas mais rígidas para conter a doença logo no estágio inicial da pandemia no Brasil vai retardar o fim da crise, e fazer com que a economia do país continue se arrastando pelos próximos meses.

Quanto mais rápido você faz o isolamento social, quanto mais imediato e completo ele é, maior é a retração, você tem uma queda acentuada naquele momento, mas depois consegue fazer a retomada. É como um movimento em V. Quando as medidas de isolamento não são efetivas, você não apenas não consegue achatar a curva epidêmica rápido o bastante como a crise se arrasta por um bom tempo. É a pior das combinações.

O economista Marcelo Loyola Fraga destacou que os países que isolaram cidades inteiras, embora tenham sido considerados extremistas num primeiro momento, tem conseguido retomar as atividades e o ritmo de crescimento mais rapidamente.

Mas o controle no país é uma questão difícil, pois passa por diversos poderes. É claro que o Brasil não é o único que ainda não retomou como deveria. Mas tivemos um problema sério de administração. Acharam que tudo se resolveria rápido e demoraram a agir, ou não agiram como deveriam. E uma hora a conta disso chega.

RISCO AOS INVESTIMENTOS

Além de o fim da crise ter sido retardado, os auxílios pagos pelo governo não poderão se estender para sempre. Resta, então, acompanhar os resultados dos próximos meses. Embora as atividades estejam sendo retomadas gradualmente, a dívida pública já se aproxima de 100% do PIB , e os últimos resultados contribuem para a criação de um ambiente de incertezas, que deve impactar na vinda de investimentos para o Brasil.