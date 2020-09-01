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Prorrogação

Guedes informa a aliados que auxílio emergencial será de 4 parcelas de R$ 300

A extensão da assistência emergencial paga durante a pandemia dará tempo para que a equipe econômica encontre soluções para a ampliação do Bolsa Família, rebatizado de Renda Brasil

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 07:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 07:40
Paulo Guedes, ministro da Economia
O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou a prorrogação do benefício a aliados Crédito: Marcos Corrêa/PR
ATUALIZAÇÃO: O presidente Jair Bolsonaro anunciou na manhã desta terça-feira (1) mais quatro parcelas do auxílio emergencial, no valor, cada uma, de R$ 300.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou a aliados na noite desta segunda-feira (31) que o auxílio emergencial será prorrogado por mais quatro parcelas de R$ 300.

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Auxílio emergencial terá mais quatro parcelas no valor de R$ 300

O valor foi definido em encontro durante a tarde, promovido no Palácio do Planalto, entre o ministro e o presidente Jair Bolsonaro.
A expectativa é que a prorrogação do benefício seja anunciada nesta terça-feira (1º), após reunião do presidente com líderes partidários.
Para alterar o valor, hoje em R$ 600, Bolsonaro enviará uma medida provisória ao Congresso.
A extensão da assistência emergencial paga durante a pandemia do coronavírus dará tempo para que a equipe econômica encontre soluções para a ampliação do Bolsa Família, rebatizado de Renda Brasil.

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O auxílio emergencial foi pensado inicialmente pelo Ministério da Economia para durar três meses, com parcelas de R$ 200.
As estimativas feitas em março pela pasta apontavam que o benefício alcançaria até 20 milhões de beneficiários, com custo total de R$ 15 bilhões aos cofres públicos.
O programa foi se encorpando ao longo do tempo. Primeiro, após pressão de parlamentares sobre o governo, o Congresso aprovou o pagamento de três parcelas de R$ 600.
Depois, o governo decidiu prorrogar o auxílio por mais dois meses no valor de R$ 600, prazo que agora está se encerrando.
Para as novas parcelas, Guedes chegou a defender um valor de R$ 270. Mas Bolsonaro insistiu em R$ 300, o que acabou acatado pela equipe econômica.

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