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Durante pandemia

Caixa já pagou R$ 179 bi em auxílio emergencial, diz Guimarães

Segundo o presidente da instituição, as regiões Norte e Nordeste tiveram um volume de pagamentos superior à representatividade que têm na composição do PIB

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 16:39
Caixa deposita mais uma parcela do auxilio emergencial
Caixa deposita mais uma parcela do auxilio emergencial Crédito: Reuters/ Pilar Olivares
A Caixa Econômica Federal já pagou R$ 179 bilhões em benefícios relacionados ao auxílio emergencial oferecido pelo governo relacionado à pandemia de covid-19, beneficiando 66,9 milhões de pessoas, por meio de 254 milhões de pagamentos em cinco parcelas, disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
Segundo ele, as regiões Norte e Nordeste tiveram um volume de pagamentos superior à representatividade que têm na composição do PIB, "numa demonstração empírica de que nessas regiões moram pessoas mais carentes".
Foram R$ 62,2 bilhões pagos em auxílio emergencial para a região Nordeste (14,7% de contribuição ao PIB) e R$ 19,3 bilhões para o Norte (5,6%).
A região Sudeste, entretanto, que tem contribuição de 36,8% no PIB, recebeu R$ 65,8 bilhões em auxílio emergencial, de acordo com o slide da apresentação.
Guimarães falou ainda que a Caixa tem 109 milhões de pessoas cadastradas e já processadas, 67 milhões de elegíveis e cerca de 120 mil em análise e reanálise.

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